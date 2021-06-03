İstanbul Sultangazi'de vana patladı, tonlarca su boşa aktı
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İstanbul Sultangazi'de yangın hidrant vanası patladı, tonlarca su boşa aktı. Yaklaşık 2 saat boyunca boşa akan suda çocuklar oynadı.
İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi 2546 Sokak'ta dün yangın hidrant vanası musluğu patladı. Patlamanın etkisiyle sokak ve S Caddesi dereye dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangın musluğuna vidanjör hortumu takarak boşa akan suyu su tankerine aktardı. Su tankerinin dolmasıyla tonlarca su boşa akmaya devam etti. Mahallenin çocukları ise boşa akan suyu eğlenceye dönüştürdü. Ekipler, suyu durdurup bölgeden ayrıldı.