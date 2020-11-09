SON DAKİKA… İstanbul’da HES kodu olmadan girilemeyecek noktalar açıklandı!

Koronavirüste kar topu etkisinin oluştuğu İstanbul'da son dakika haberi… Dünyada ve Türkiye'de kontrollü sosyal hayatta tedbirlere yeterince uyulmaması ile yeniden tırmanışa geçen Koronavirüs vakalarında korkutan bir tablo oluştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sık sık uyardığı şehirlerin başında İstanbul gelirken bugün kritik bir son dakika kararı ile tedbirlere yeni bir boyut geldi.
Kovid-19 önlemek amacıyla Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede yeni tedbirleri hayata geçirdi. Bu kapsamda medyanlar bile değerlendirmeye alındı.
SON DAKİKA İSTANBUL'DA 2 KRİTİK NOKTAYA KISITLAMA
Esenler ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında biri cadde olmak üzere 2 kritik meydana açık hava olmasına rağmen yüksek risk nedeniyle kısıtlama getirildi. Buna göre bu noktalara çıkacak vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.
DÖRTYOL MEYDANI
Esenler'de yoğunluğu ile bilinen Dörtyol Meydanı tedbirlerin getirildiği ilk nokta. Yoğunluğu ile bilinen Dörtyol Meydanı artık HES kodu olmayan ve böylece risk durumu bilinmeyen vatandaşlara kapalı.
DAVUTPAŞA CADDESİ DE KAPATILDI
Aynı son dakika kararı kapsamında Hıfzısıhha Kurulu'nun dikkat çektiği ve kısıtladığı noktaların ikincisi ise İstanbul'un Esenler ilçesinde yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi oldu. Dörtyol'a olduğu gibi Davutpaşa Caddesi'ne de HES kodu ile girilmesi kararı alındı.
KURUL TOPLANDI, GÜNDEME GELDİ VE SON DAKİKA KARARI AÇIKLANDI
Artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla 5 Kasım'da toplanan Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vaka sayılarını azaltmak ve yayılma hızını önlemek için bir dizi tedbir aldı. Tedbirler kapsamında, kurul, Esenler'in en büyük meydanı olan Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi'ne Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi kararını aldı.
TAVİZ YOK, ŞARTLARI KARŞILAMAYAN KİMSE ALINMIYOR
Ayrıca, ilçedeki kapalı ve açık pazar alanlarında tezgah kuran pazarcılara ve çalışanlara da HES kodu zorunluluğu getirildi. HES kodu bulunmayanlar meydan ve caddeye alınmazken, kaçak giriş yapanlara cezai işlem yapılacağı bildirildi.
"TEMASLI KİŞİLERİN KENDİNİ VE TOPLUMU KORUMASI ÇOK ÖNEMLİ"
Bugün başlayan uygulama kapsamında Esenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi'nde denetimler yapıldı. Denetimlerde HES kodu olmayan vatandaşların alanlara girişine izin verilmedi. Ayrıca, kapalı ve açık pazar alanlarındaki çalışanlara yönelik de uygulama yapıldı.
KORKUTAN TABLO BU KARARI ZORUNLU KILDI
Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Zabıta ve Ruhsattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş söz konusu son dakika adımlarının içeriğini şu sözlerle açıkladı: "İstanbul'da artan vakalardan sonra Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak vaka sayısını nasıl azaltabilir konulu bir toplantı yaptık. Sirkülasyonun fazla olduğu Esenler'in en büyük meydanı olan Dörtyol Meydanı'nda HES uygulamasına geçtik.
HES kodu uygulamasıyla temaslı ve koranavirüs olan vatandaşları tespit ederek topluma bulaştırmasını engellemeye çalışacağız. Temaslının kendini korumasından çok toplumu koruması da önemli. Bu uygulama bilinçli davranmaya da katkı sağlıyor. Hizmet binalarımızda çalışanları her gün HES koduna tabii tutuyoruz. İş yerlerine bu uygulamayı teşvik etmek için gayret gösteriyoruz" dedi.
"VAKA SAYISINI AZALTMAK İSTANBUL VE TÜRKİYE İÇİN EN ÖNEMLİ TEDBİR"
Gökçebaş, "Bu uygulamaları vatandaşın hayrına olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz. Bugün uygulamadığımız tedbirler yarın daha ağır tedbirlerin uygulanmasına sebep olacak.
Son dakika! İstanbul'da HES kodu dönemi! HES kodu nasıl alınır? | Video
Biz Esenler'in geleceği için çalışıyoruz. Esenler'de tedbirleri sürekli duyuru panellerimiz ve ses araçlarımızla halkımıza hatırlatıyoruz. Tedbirlere uyarsak vaka sayısı azalacaktır. Esenler'de vaka sayısı İstanbul ortalamasının altında. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle daha da indireceğiz" dedi.
Vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirtti. HES uygulamasının çok iyi olduğunu söyleyen Hakan Orhanlı, "Toplum olarak kurallara uymalıyız ülkemiz gerçekten çok zor günlerden geçiyor. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Toplum olarak devletimize yardımcı olmalıyız" dedi.