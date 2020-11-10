Son dakika haberi: Koronavirüste en kritik belirti açıklandı! "Vücut ciğerleri korumak için kurban veriyor"

Prof. Dr. Aytuğ Altundağ diyor ki; Virüs akciğere gitmek yerine ilk savaşı burunda veriyor. Koku kaybı olanlar, hastalığı hafif geçirebiliyor. Bu bir kriter oldu. Sanki vücut kokuyu kurban veriyor.

SON DAKİKA HABERİ PROF. ALTUNDAĞ KORONAVİRÜS SAVAŞINDAKİ KRİTİK BİLGİYİ VERDİ

Koronavirüse yakalananların yaşadığı en başta gelen belirtilerden biri koku kaybı. Hastalar arasında kalıcı koku kaybı yaşayanlar da var. Koku kaybına ilişkin Türk bilim insanları tarafından yapılan araştırma, Amerikan Kulak Burun Boğaz Derneği'nin yayın organı American Otolaryngology-Head and Neck Surgery dergisinde yayınlandı. Kulak, Burun, Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, araştırmanın sonuçlarını SABAH'a anlattı. İşte söyledikleri: