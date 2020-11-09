Son dakika...Tartışılan fotoğraf sonrası Ayda'nın babası konuştu: Bu kadarına pes!

Ayda ve babası... Ambulansa bindirirken birbirini ezenler, arayıp 'çok ağladım' diyenler, reklamcı köfteciler!!! Anasız bir çocuk, eşsiz bir baba, kaldılar mı baş başa!!! Hangi eve gidiyorlar acaba...!

Ayda ve babası! Hani şu ambulansa bindirilirken izdiham yaşatan Ayda! Hani şu siyasilerin ve sanatçıların 'kurtuldu' diye durmadan paylaştım yaptığı Ayda! Şov bitti ve gerçek hayata başladılar.

TÜRKİYE'NİN UMUDU OLDU

Türkiye, 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra 15 ilde daha hissedildi. 115 kişinin ölümüne neden olan depremde yıkılan binalardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Rızabey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı. Annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşılan Ayda, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANMIŞ TÜRKİYE SEFERBER OLMUŞTU, BUNU BİLE KULLANMAYA ÇALIŞTILAR

Ayda, depremden 65 saat sonra tarihi bir son dakika haberiyle kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile birlikte İzmir depreminin simge ismi oldu. Tüm Türkiye'nin ilgi odağı olan Ayda'yı aralarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etti. Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansta 'köfte- ayran' isteyen Ayda için Türkiye'nin dört bir yanından köfte siparişleri verilmişti. - Hürriyet