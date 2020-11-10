FETÖ’nün ‘altın’ hakimine üst sınırdan ceza

Eski Ergenekon davası hakimlerinden Hüsnü Çalmuk'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı. Kararda Çalmuk'un, 'Vahamet arz eden eylemler' gerçekleştiren bir terör örgütünün üyesi olduğu belirtildi. Örgüt içinde yer aldığı zaman dilimi, konumu ve faaliyetleri, örgüte sağladığı katkı ve kastının yoğunluğu dikkate alınarak Çalmuk'a üst sınırdan hapis cezası verildiği kaydedildi. Çalmuk savunmasında FETÖ tarafından parlatılan hakim olduğu yönündeki ifadeler ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun "teneke hakim" yakıştırmasını kabul etmediğini söyleyerek "Ben altın hakimim" demişti. Ergenekon davasının kıdemli üye hakimi Çalmuk, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı. Çalmuk, Ergenekon ve Balyoz davalarındaki usulsüz kararları ve kumpasları nedeniyle ayrıca Yargıtay'da da yargılanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan "Sinop" mahlaslı gizli tanık ile eski Danıştay Üyesi Hamza Eyidemir, Çalmuk'un FETÖ üyesi olduğu bilgisini vermişti.