Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'in çağrısına cevap vermedi!

"İttifakın dağıtılması için bir çaba harcadılar. 'Acaba ittifakı dağıtmak için geçmişte ittifakın içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz?' Şimdi bu çaba gösteriliyor. (Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?) Sadece o değil. Muharrem Bey, henüz ayrılmış değil. Onu bilmiyorum tabi. (Mustafa Sarıgül'ü mü kast ediyorsunuz?) İttifakın içinde geçmişte yer alıp; CHP olabilir veya bir başka; buradan belli kişileri finanse ederek, belli kişilere ciddi paralar verilerek 'Acaba ayrı parti kurdurtabilir miyiz' diye çabalar var. Belli kişilere teklif götürüldüğünü biliyorum. 'Paradan hiç korkmayın hiç çekinmeyin' Hatta parti kurmak isteyenlerden birisinin doğrudan doğruya belli kişileri arayıp ; 'Uçak biletin hazır. Gel buraya oturalım konuşalım, bu işleri halledelim' denildiğini de biliyorum."