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Son dakika: 'nın kurucu ortağı 'cü tutuklandı

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda yakalanan 'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 17:38 Son Güncelleme: 10.11.2020 18:08 ABONE OL
Son dakika: Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ'cü tutuklandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım'da Çankaya'da düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle yakalanan ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Kamil Yavuz Malkatan sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika! Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ'cü Kamil Yavuz Malkatan tutuklandı | Video

Savcılık ifadesi tamamlanan zanlı, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi hakimlik, Kamil Yavuz Malkatan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Kamil Yavuz M.alkatan'ın örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.

İstanbul'a getirilen Bank Asya'nın kurucu ortaklarından FETÖ firarisi Kamil Yavuz Malkatan'ın sorgusu sürüyor

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Son dakika: Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ'cü tutuklandı
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