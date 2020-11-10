Son dakika: Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ'cü tutuklandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım'da Çankaya'da düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle yakalanan ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Kamil Yavuz Malkatan sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika! Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ'cü Kamil Yavuz Malkatan tutuklandı | Video

Savcılık ifadesi tamamlanan zanlı, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi hakimlik, Kamil Yavuz Malkatan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Kamil Yavuz M.alkatan'ın örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.