Macron Fransa’nın kazanımlarını berhava ediyor

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı devam ederken yaptığı açıklamada, Ermenistan saldırganlığına destek veren ülkelerin başında Fransa'nın geldiğini söyledi. Çelik, şöyle konuştu: "Maalesef Fransa'daki kendini yönetememe problemini kapatmak için İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, Azerbaycan'daki durumla ilgili olarak Türkiye karşıtlığı, Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili olarak Türkiye karşıtlığı gibi bir tavrın içerisine giriyor." Fransa'nın hukuk ve insan hakları alanlarındaki kazanımının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi tarafından berhava edildiğinin görüldüğünü dile getiren Çelik, son olarak Fransız polisinin 10 yaşlarında 3'ü Türk, biri Cezayirli 4 çocuğu erken saatlerde ailelerinden alarak sorguladığını söyledi. Çelik, ABD Başkanlık seçimi için de "Türkiye, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir" dedi.