Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a: Bunun bedelini ödetirler, ödettiler de...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın tarihi Dağlık Karabağ zaferini değerlendirdi, Ermenistan'a göndermede bulundu. Çavuşoğlu, sivilleri hedef alarak çatışmaları başlatan Ermenistan'a, 'Bunun bedelini ödetirler, ödettiler de." ifadeleri ile seslendi. Çavuşoğlu, bu olayların Ermenistan'a ders olması gerektiğini vurguladı, Azerbaycan'ın zafer elde ettiğini ifade etti.

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"BEDELİNİ ÖDETTİLER"

Çavuşoğlu'nun Dağlık Karabağ ile ilgili değerlendirmesinden satırbaşları şöyle:

Dün gece ateşkes imzalandı. Bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bunlar görüşülüyor. Sahada ve masada hep Azerbaycan'ın yanında olduk. Bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu Azerbaycan için büyük bir zaferdir.

7 tane rayon işgal altındaydı. Daha önce farklı formüller vardı. Şimdi sahadaki kazanımların faydalarıyla kısa süre içerisinde 7 rayonun tamamının kardeş Azerbaycan'a teslim edilmesine karar verildi.

Burada savaşı başlatan Ermenistan'dı. Önce işgal altında olmayan topraklara saldırdı, daha sonra ise çatışma altındaki sivillere saldırdı. Hem işgalcisin hem de saldırgansın. Bunun bedelini ödettirirler, ödettiler de.

"KIRGİZİSTAN HALKI FETÖ'CÜLERİ MEYDANLARDAN ATTI"

Kırgızistan seçimleri sonrası boy gösteren FETÖ'cülere dikkat çeken Çavuşoğlu, "Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı" dedi.

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