SON DAKİKA... Koronavirüste kritik tarih belli oldu! Toplumun büyük bölümü hastalığı geçirmiş olacak

Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadelede özellikle İstanbul'un ön plana çıktığı günlerde pandemiyi yenerek tarihe gömeceğimiz takvime ilişkin sevindirici haber geldi. Direkt kurtuluş vaadi söz konusu olmasa da yavaşlama ve rahatlama ile birlikte sosyal hayatı baştan aşağı değiştiern salgına ilişkin rahatlama getirecek kritik tarihler belli olmaya başladı. Buna göre İstanbul'daki vaka artışlarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. İstanbul'daki bağışıklık oranının yüzde 25'leri bulduğu belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde yeni bazı önlemler devreye girebilecek. Önlemlere rağmen artışın devam etmesi halinde İstanbul gibi vakaların arttığı bazı büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalar gelebilir. İşte koronavirüste olumlu - olumsuz tüm son dakika gelişmeleri...
AŞILARDA SON DURUM
Dünya ve Türkiye'de salgınla ilgili yeni projeksiyonlar yapılıyor.
SON DAKİKA ARALIK'TA TOPLUMUN BÜYÜK BÖLÜMÜ HASTALIĞI GEÇİRMİŞ OLACAK
Buna göre dünyada olduğu gibi ülkemizde de aralık ortalarında toplumun önemli bölümü hastalığı geçirmiş olacak. Bağışıklık rakamının yüzde 40'lar civarında olması bekleniyor. Salgınların sona ermesinde ideal rakam ise yüzde 60. Ancak alınacak önlemler, kontroller ve toplumsal bağışıklıktaki artış ile salgının aralık sonunda katlanma hızı duraklama evresine girecek.
OCAK AYINDA RAHATLAMA BAŞLAYACAK
Ocakta ise aşılara başlanacak. Önce 5 milyon doz Çin aşısı, ardından Alman ve ABD aşıları kullanılacak. Aşıların da devreye girmesi ile ocak sonunda salgının hızı iyice azalacak ve rahatlama yaşanacak.
KRİTİK EŞİK İSTANBUL! ARTIŞ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK
Bilim insanlarının değerlendirmelerine göre İstanbul'daki koronavirüs vaka artışlarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA BAĞIŞIKLIK YÜZDE 25! BAZI BÜYÜK ŞEHİRLERDE YENİ KISITLAMALAR GELEBİLİR
İstanbul'daki bağışıklık oranının yüzde 25'leri bulduğu belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde yeni bazı önlemler devreye girebilecek. Önlemlere rağmen artışın devam etmesi halinde İstanbul gibi vakaların arttığı bazı büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalar gelebilir.
BAKAN KOCA: MASKENİZİ DOĞRU TAKARAK VİRÜS YÜKÜNÜ AZALTIN
Öte yandna bu sabah itibarıyla koronavirüse ilişkin alınan son dakika bilgisine göre Türkiye'de dün 145 bin 411 Kovid- 19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti.
TOPLAM CAN KAYBI 10 BİNİN ÜZERİNDE
Toplam can kaybı 10 bin 972, ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu. 2 bin 47 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu dönemde en etkili silahımız ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın" dedi.
SON 24 SAATTE 85 KİŞİ ÖLDÜ
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 576 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 85 kişi vefat etti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanlığı sitesinde paylaşıldı. Alınan son dakika verilerine göre, son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisini tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.
TEST SAYISINDA REKOR RAKAMLARA ULAŞTIK
Toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222'ye ulaştı. Hasta sayısı 396 bin 831, vefat sayısı 10 bin 972, ağır hasta sayısı 2 bin 876, aktif hasta sayısı 45 bin 573 oldu.
Haftalık rakamlara göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
MASKEYİ DOĞRU TAKAN KAZANACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu sözlere yer verdi:
"Bugün tespit edilen 2 bin 576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde, ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın."
5 İLİN SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN BİLGİ ALINDI
Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilin sağlık müdürleri ile ayrı ayrı görüştü. Edinilen son dakika bilgisine göre Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile konuşan Bakan Koca, ihtiyaçlar, ek tedbirler, mevcut hasta yükümü ve olası gelişmeler hakkında bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 5 il sağlık müdürüyle canlı video konferans yöntemiyle ayrı ayrı yaptığı toplantılara ilişkin paylaşımda bulundu.
HER İHTİMAL MASADA
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli, Denizli il sağlık müdürleriyle bu akşam ayrı ayrı toplantılar yaparak, bu illerde salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdik. İhtiyaçları, ek tedbirleri, mevcut hasta yükümüzü ve olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldık" dedi.