CHP'li İlayda Kılınç'ın skandal paylaşımı ile ilgili son dakika gelişmesi! İstenen ceza belli oldu

İddianamede İlayda Kılınç'ın ifadesine de verildi. Kılınç ifadesinde küfür içerikli paylaşımı maç öncesinde anlık duygusal bir durum içerisinde bireysel olarak yaptığını söyledi. Kılınç, paylaşım sonrası pişman olduğunu ve yaptığı paylaşımı sosyal medyadan kaldırarak, bir video ile özür dilediğini ifade etti.

Kılınç hakkında hazırlanan iddianamede yapılan küfürlü paylaşımın Trabzon iline yönelik hakaretler içerdiği ve bu yüzden kamu davası açılması gerekliliği oluştuğu belirtildi. Bu kapsamda kamu davası açıldığı ifade edildi.

Öte yandan İlayda Kılınç, CHP il yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş ancak disiplin toplantısı öncesinde partisinden istifa etmişti.

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