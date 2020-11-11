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ile ilgili haberi! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla paketten çıkarıldı

İstihdam düzenlemesiyle ilgili haberi... İstihdam ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin pakette yer alan düzenlemesinin 'ın talimatları doğrultusunda paketten çıkartılması kararı alındı. Başkan Erdoğan taraflarla görüşülerek konunun sonuca sağlanmasını talimatı verdi.

SABAH
Giriş Tarihi: 11.11.2020 07:26 Son Güncelleme: 11.11.2020 07:36 ABONE OL
İstihdam düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla esnek çalışma paketten çıkarıldı

haberi: Esnek çalışmada SABAH'ın daha önce yazdığı gibi son sözü Başkan Erdoğan söyledi. 25 yaş altında ve 50 yaş üstündekiler için belirli süreli iş sözleşmelerinin iki yıla kadar koşulsuz yapılmasının yolunu açan düzenlemeye sendikaların yanı sıra AK Parti milletvekillerinden de itirazlar gelmişti.

İstihdam düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla esnek çalışma paketten çıkarıldı

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Başkan Erdoğan, görüşleri dinledikten sonra taraflarla görüşülerek konunun sonuca sağlanmasını talimatı verdi. Dün AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, Türkİş ve Hak-İş başkan ve temsilcileriyle bir toplantı yaptılar.

İstihdam düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla esnek çalışma paketten çıkarıldı

Toplantıda, iki maddenin düzenlemeden çıkartılması kararlaştırıldı.

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İstihdam düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla esnek çalışma paketten çıkarıldı
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