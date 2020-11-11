İstihdam düzenlemesi ile ilgili son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla esnek çalışma paketten çıkarıldı

Son dakika haberi: Esnek çalışmada SABAH'ın daha önce yazdığı gibi son sözü Başkan Erdoğan söyledi. 25 yaş altında ve 50 yaş üstündekiler için belirli süreli iş sözleşmelerinin iki yıla kadar koşulsuz yapılmasının yolunu açan düzenlemeye sendikaların yanı sıra AK Parti milletvekillerinden de itirazlar gelmişti.