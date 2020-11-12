Son dakika: PKK sembollü parka CHP'li Başkandan pişkin savunma!

'ELEŞTİRİLER İNSAFSIZCA'

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise konuya ilişkin, "Küçükçekmece 1 buçuk yıldır bayraklarla, Atatürk resimleri ve Cumhuriyet sevdası insanlarla dolup taşmaktadır. Dolayısıyla bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya koyulmuş Türkiye'nin her yerinde bulunan 1 yıldızdan dolayı böyle bir algı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız bulunuyorum. Bu park, Park ve Bahçeler müdürlüğümüzün projesi dahilinde yenilenmiştir. Sadece renkten dolayı şöyle mi diyelim? sarı renklerden, kırmızı renklerden vaz mı geçtik? PKK kullanıyor diye biz bu renkleri artık kullanmıyor muyuz? Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz? Formalardaki renklerimizden de vaz mı geçtik? Her yerde kullandığımız yıldızımızdan vaz mı geçtik? Oraya koyulmuş olan bir yıldız tamamen iyi niyetle koyulmuştur. Çocuklarımıza Küçükçekmece'de cumhuriyet sevdasını aşılayabilmek için bu bayrak sevdasını aşılayabilmek için bu bayrak sevdasından, millet sevdasından, Kuvayi Milliye sevdasından, bu toprakların sevdası ile yetiştirebilmek için ben elimden gelenin fazlasını yapmış bulunmaktayım. Dün akşamdan beri üzgünüm, acaba belki de bir çağrışım yaptı mı diye söktürme kararı aldım. Aslında Aklımızın ucundan geçmemesine rağmen öyle bir şekilde az bir kesimde olsa üzdüysem onlardan da özür diliyorum. Parkları çocuklarımız için yapıyoruz o parklarda bu çocuklarımıza Cumhuriyet sevgisini ve sevdasını bayrak sevgisi sevdasını bunlara Yaşatmaya çalışıyoruz yaptığımız tek şey budur. PKK bir terör örgütüdür canı cehenneme canı cehenneme daha fazlasını söylemek istemem" şeklinde konuştu.