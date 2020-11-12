Son dakika: PKK sembollü parka CHP'li Başkandan pişkin savunma!

Küçükçekmece'de Atatürk Parkı'na belediye tarafından yapılan tadilat sonrası PKK/PYD terör örgütünün sembolünün işlenmesi haberi sonrası İçişleri Bakanlığı talimatı sonrası İstanbul Valiliği ve Küçükçekmece Kaymakamlığı harekete geçti. Konuyla alakalı soruşturma başlatıldı ve adli makamlar nezdinde de suç duyurusunda bulunuldu.
GİZLLİ İTTİFAK SİZE NELER YAPTIRIYOR
Tadilat sonrasında PYD/PKK sembolü parktan kaldırılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 3'üncü oturumunda skandal olay hakkında Küçükçekmece ve İBB Meclis üyesi Sedat Demirtaş, "Küçükçekmece'de yaşanan vahim bir uygulama hepimiz derinden üzmüştür. AK Parti döneminde yapılmış bir parkın CHP döneminde tadilatı yapılmıştır. Fakat ne kadar acı ki 'bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Atatürk'ün bizlere emanet ettiği çocuklar için değiştirilen parkın tam da göbeğine Türkiye'nin bağımsızlığına ve bütünlüğüne kasteden PKK/PYD arasındaki simgeler uygulanmış ve park geleceğimizin teminatı dediğimiz yavrularımızın kullanımına açılmıştır. Yerel seçimlerle beraber CHP ve İYİ Parti her ne kadar dinlendirmekten çekinseler de aralarında resmi bir ittifak olmasa da 'seçimi bizim sayemizde kazandınız' diyen ve terörle arasına hala bir sınır koymayan HDP ile istemeyerek de olsa kendilerini aynı yerde bulmuşlardır. HDP'nin de dile getirdiği gizli ittifak mecburiyeti dahi sizi ne hale koyuyor? İsteseniz de istemeseniz de karşınıza çok sevdiğiniz vatanınız Türkiye Cumhuriyeti'nden, yüreğinizi koparır gibi nasıl feragat etmeniz gerektiriyor bir düşünün" ifadelerini kullandı.
'ELEŞTİRİLER İNSAFSIZCA'
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise konuya ilişkin, "Küçükçekmece 1 buçuk yıldır bayraklarla, Atatürk resimleri ve Cumhuriyet sevdası insanlarla dolup taşmaktadır. Dolayısıyla bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya koyulmuş Türkiye'nin her yerinde bulunan 1 yıldızdan dolayı böyle bir algı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız bulunuyorum. Bu park, Park ve Bahçeler müdürlüğümüzün projesi dahilinde yenilenmiştir. Sadece renkten dolayı şöyle mi diyelim? sarı renklerden, kırmızı renklerden vaz mı geçtik? PKK kullanıyor diye biz bu renkleri artık kullanmıyor muyuz? Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz? Formalardaki renklerimizden de vaz mı geçtik? Her yerde kullandığımız yıldızımızdan vaz mı geçtik? Oraya koyulmuş olan bir yıldız tamamen iyi niyetle koyulmuştur. Çocuklarımıza Küçükçekmece'de cumhuriyet sevdasını aşılayabilmek için bu bayrak sevdasını aşılayabilmek için bu bayrak sevdasından, millet sevdasından, Kuvayi Milliye sevdasından, bu toprakların sevdası ile yetiştirebilmek için ben elimden gelenin fazlasını yapmış bulunmaktayım. Dün akşamdan beri üzgünüm, acaba belki de bir çağrışım yaptı mı diye söktürme kararı aldım. Aslında Aklımızın ucundan geçmemesine rağmen öyle bir şekilde az bir kesimde olsa üzdüysem onlardan da özür diliyorum. Parkları çocuklarımız için yapıyoruz o parklarda bu çocuklarımıza Cumhuriyet sevgisini ve sevdasını bayrak sevgisi sevdasını bunlara Yaşatmaya çalışıyoruz yaptığımız tek şey budur. PKK bir terör örgütüdür canı cehenneme canı cehenneme daha fazlasını söylemek istemem" şeklinde konuştu.
'MADEM RAHATSIZ DEĞİLDİNİZ NİYE SÖKTÜNÜZ?'
Çebi'nin konuşmasının ardından söz alan AK Parti grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise "Biz o dediğiniz teröristleri ya gömdük Toprağın altına ya da şu anda kaçacak delik arar hale getirdik. Belediye başkanımızın alınganlığını anlayamadık. Bir takım semboller vardır. Bizim bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımızdır oradaki yıldız ve ayımızdır. Ay yıldızımız bizim sembolümüzdür. Eğer Sayın Başkan sadece sarı renkten, sarı yıldızdan rahatsız değilse Küçükçekmece'nin her tarafına sarı yıldız yapsın, niye kaldırdınız? Bunu yapan eğer maksatlı yaptıysa, çocuklarımıza bir takım sembollerle mesajlar verilmek isteniyorsa asıl tehlike budur" diye konuştu.