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Dünyadaki çeşitleri: Kedi ırkları ve türleri ile özellikleri nelerdir?

Dünya çapında yaygın olarak bulunan hayvanlardan birisi de kedidir. Kediler hem sevimli halleri ile hem de karanlıkta gören gözleri ile eşsiz hayvanlar arasında yerini almaktadır. Aynı zamanda kediler evcildir. İnsanlar tarafından kedi türlerinin neler olduğu sorusu merak edilmektedir. Sizler için merak edilen bu konu hakkında tüm detayları derledik. çeşitleri konusuna ayrıntılı değineceğiz. Kedi ırkları ve türleri ile özellikleri nelerdir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.11.2020 11:34 Son Güncelleme: 12.11.2020 11:34 ABONE OL
Dünyadaki kedi cinsleri çeşitleri: Kedi ırkları ve türleri ile özellikleri nelerdir?

Dünyada 33 ırktan meydana gelen 500 milyonun üzerinde evcil kedi bulunmakta. Bu sevimli evcil hayvan, asil ve mantıklı bir karaktere, mükemmel sezgilere sahiptir. Kediler geceleri insanlardan 6 kat daha iyi görme gücüne sahiptirler. Ayrıca köprücük kemikleri olmadığından dolayı hayvanlar kafalarının sığabildiği her yerden geçebilmektedirler. Dünya üzerinde birçok kedi ırkları mevcuttur. Bunların arasında İran kedisi, Amerikan kedisi, siyam kedisi, Fars kedisi, Van kedisi, Habeş kedisi, Bengal kedisi, Birman kedisi, Ankara kedisi, Mavi Rus kedisi, Himalayan kedisi ve daha birçok türden kediler bulunmaktadır.

KEDİ ÇEŞİTLERİ

Kedi cinsleri şu şekildedir;

  • Ankara Kedisi
  • Van Kedisi
  • İran Kedisi
  • Australian Mist
  • British Shorthair
  • Gri kedi cinsi
  • Burmilla
  • California Spangled
  • Bengal Kedisi
  • Birman Kedisi
  • Bombay Kedisi
  • Brazilian Shorthair
  • Chartreux Kedisi
  • Chinchilla
  • Colorpoint Shorthair
  • Cornish Rex
  • Siyam Kedisi
  • Maine Coon
  • Scottish Fold
  • Scottish Straight
  • Ragamuffin
  • Exotic Shorthair
  • American Shorthair
  • Keşmir Kedisi
  • Sibirya Kedisi

DÜNYANIN EN TATLI KEDİSİ

  • İran Kedisi
  • Chinchilla
  • Maine Coon
  • Scottish Fold
  • Amerikan kedisi
  • Exotic Shorthair
  • Birman Kedisi

İran Kedisi

İran kedisi diğer adı Fars kedisi olarak bilinen bu kedinin bakımı oldukça zordur. Tüyleri uzun ve bakımı özen isteyen bir kedi türüdür. Gözleri düzenli olarak temizlenmelidir. Cinsi özelliği yüzünden önemlidir. İran kedisinin sürekli gözleri akmaktadır. Dünyada popülerliğini koruyan kedi cinsidir.

Siyam Kedisi

Siyam kedisi oldukça uysal kedi türüdür. Sahibine ömür boyu bağlı kalabilirler. Siyam kedisi Tayland ülkesinde ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde de oldukça popülerdir. Açık renkli tüyleri ile göz kamaştırır.

Scottish Fold Kedisi

Bu kedi türü İskoçya'da popüler olmaya başlamıştır. Yaşam süreleri ortalama olarak 12-17 yıldır. Tüyleri koyu ve gri renktedir. Uysal ve sakin kedi cinsi olarak bilinmektedir.

British Shorthair Kedisi

Büyük Britanya ülkesi kedisi olarak bilinen bu tür 12-14 yıl yaşayabilirler. Koyu ve gri tüy rengine sahiptirler. Üreme oranları çok yüksektir. Uysal kedi cinsleri içerisindedirler.

Van Kedisi

Türkiye'nin en can alıcı kedi türüdür. İyi bir yüzücüdürler. İnsanları yakınlığı ve sıcak kanlılıkları evcil olmaya elverişli hale getirir. Çift renk göz yapısıyla (mavi-kehribar), gözleriyle ünlenmiş saf kedi türüdür. Kürkü Ankara kedisi ile aynı olduğu için karıştırılabilir.

Amerikan Kedisi

ABD ülkesine ait bu kedi cinsi 12-17 yıl arasında yaşamaktadırlar. Sakinliği ve uysallığı ile bilinirler. Boyut olarak büyük olmaları ilgi çekici kılmaktadır. Ağaca tırmanmayı çok severler. Sahibi ile zaman geçirmeye bayılırlar.

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Dünyadaki kedi cinsleri çeşitleri: Kedi ırkları ve türleri ile özellikleri nelerdir?
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