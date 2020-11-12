Dünyadaki kedi cinsleri çeşitleri: Kedi ırkları ve türleri ile özellikleri nelerdir?

Dünyada 33 ırktan meydana gelen 500 milyonun üzerinde evcil kedi bulunmakta. Bu sevimli evcil hayvan, asil ve mantıklı bir karaktere, mükemmel sezgilere sahiptir. Kediler geceleri insanlardan 6 kat daha iyi görme gücüne sahiptirler. Ayrıca köprücük kemikleri olmadığından dolayı hayvanlar kafalarının sığabildiği her yerden geçebilmektedirler. Dünya üzerinde birçok kedi ırkları mevcuttur. Bunların arasında İran kedisi, Amerikan kedisi, siyam kedisi, Fars kedisi, Van kedisi, Habeş kedisi, Bengal kedisi, Birman kedisi, Ankara kedisi, Mavi Rus kedisi, Himalayan kedisi ve daha birçok türden kediler bulunmaktadır.

KEDİ ÇEŞİTLERİ

Kedi cinsleri şu şekildedir;

Ankara Kedisi

Van Kedisi

İran Kedisi

Australian Mist

British Shorthair

Gri kedi cinsi

Burmilla

California Spangled

Bengal Kedisi

Birman Kedisi

Bombay Kedisi

Brazilian Shorthair

Chartreux Kedisi

Chinchilla

Colorpoint Shorthair

Cornish Rex

Siyam Kedisi

Maine Coon

Scottish Fold

Scottish Straight

Ragamuffin

Exotic Shorthair

American Shorthair

Keşmir Kedisi

Sibirya Kedisi

DÜNYANIN EN TATLI KEDİSİ

İran Kedisi

Chinchilla

Maine Coon

Scottish Fold

Amerikan kedisi

Exotic Shorthair

Birman Kedisi

İran Kedisi

İran kedisi diğer adı Fars kedisi olarak bilinen bu kedinin bakımı oldukça zordur. Tüyleri uzun ve bakımı özen isteyen bir kedi türüdür. Gözleri düzenli olarak temizlenmelidir. Cinsi özelliği yüzünden önemlidir. İran kedisinin sürekli gözleri akmaktadır. Dünyada popülerliğini koruyan kedi cinsidir.

Siyam Kedisi

Siyam kedisi oldukça uysal kedi türüdür. Sahibine ömür boyu bağlı kalabilirler. Siyam kedisi Tayland ülkesinde ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde de oldukça popülerdir. Açık renkli tüyleri ile göz kamaştırır.

Scottish Fold Kedisi

Bu kedi türü İskoçya'da popüler olmaya başlamıştır. Yaşam süreleri ortalama olarak 12-17 yıldır. Tüyleri koyu ve gri renktedir. Uysal ve sakin kedi cinsi olarak bilinmektedir.

British Shorthair Kedisi

Büyük Britanya ülkesi kedisi olarak bilinen bu tür 12-14 yıl yaşayabilirler. Koyu ve gri tüy rengine sahiptirler. Üreme oranları çok yüksektir. Uysal kedi cinsleri içerisindedirler.

Van Kedisi

Türkiye'nin en can alıcı kedi türüdür. İyi bir yüzücüdürler. İnsanları yakınlığı ve sıcak kanlılıkları evcil olmaya elverişli hale getirir. Çift renk göz yapısıyla (mavi-kehribar), gözleriyle ünlenmiş saf kedi türüdür. Kürkü Ankara kedisi ile aynı olduğu için karıştırılabilir.

Amerikan Kedisi

ABD ülkesine ait bu kedi cinsi 12-17 yıl arasında yaşamaktadırlar. Sakinliği ve uysallığı ile bilinirler. Boyut olarak büyük olmaları ilgi çekici kılmaktadır. Ağaca tırmanmayı çok severler. Sahibi ile zaman geçirmeye bayılırlar.

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