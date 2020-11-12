Milli Savunma Bakanı Akar'dan Karabağ açıklaması! Yarın Rusya'dan heyet geliyor

Bakanlığının bütçe görüşmesi sırasında milletvekillerinin sorularına cevap veren Akar, Azerbaycan konusunda Türkiye'nin varmak istediği noktaya ilişkin "En sonunda ne istiyoruz, ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, hudutların açıklaması, refahın yayılması. Ama kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin" diye konuştu.



RUS HEYET GELİYOR

Akar, Türk Rus gözetleme merkezine ilişkin "Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2' si Kerbecer, Laçin bir de Agdan var. 7 rayonun 4'ü ü Azerbaycan kontrolünde. Agdan'ı 15 Kasım'da Kerbecer'i 20 Kasım'da Laçin'in 1 Aralık'ta devir teslimi yapılacak" açıklamasını yaptı. Anlaşmaya ilişkin "Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil" diyen Akar, bugün Rusya'dan geniş bir heyetin geleceğini belirterek, "Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak" ifadelerini kullandı.



TEZKERE GEREKEBİLİR

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, gözlem gücü için tezkere gerekebileceğini kaydederek, gönderilecek asker sayısının Rus heyetle yapılacak görüşmelerden sonra netleşeceğini dile getirdi.



GÖRÜŞMEDE GERGİN ANLAR

Bütçe görüşmeleri sırasında gergin anlar da yaşandı. HDP milletvekili Garo Paylan'ın Azerbaycan ile Ermenistan'ı bir tutan sözlerine MHP milletvekilleri tepki gösterdi. MHP Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Paylan'a "Erivan'a git" diye seslendi.



CEVAP BU OLDU

Milletvekillerinden gelen bir soruya da yanıt veren Akar, "2013-2014 çözüm sürecine karşı çıkanlar var. Buna ne gerek vardı gibi. Çözüm süreci gerçekten çok önemli olmuştur. Devlet bütün şefkatini sabrını göstermiştir. 'Terörü bitirin oturalım bu işi çözelim' demiştir. Ne oldu Antep, Ankara, İstanbul, yüzlerce kişi katlettiler. Cevap bu oldu" değerlendirmesini yaptı.