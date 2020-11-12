Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan Koronavirüs'ten korunmak için dezenfektan ihtiyacı doğdu. Bununla birlikte özellikle ofis, iş yeri ortamlarında kullanılan ortak eşyaların dezenfekte edilmesi konusunda düşünülmeye başlandı.

Ofislerde çok sayıda insanın dokunduğu dosyalar ve iş yerlerinde yine birçok elden ele geçen cihazların su bazlı dezenfektelerle mümkün olmuyor. Bununla ilgili çalışma yapan lise öğretmeni ve öğrencisi muhteşem bir cihaz ortaya çıkardı.



Öğretmen ve öğrencisinden ‘Koronasavar’ icadı | Video

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan İnönü Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri alanı öğretmeni Talat Aksu ve 12. sınıfı öğrencisi Gökhan Teke, bu sorunu gidermek için kolları sıvadı.

Edinilen bilgiye göre, prototipler evrak dezenfektesi için bir dolap, marketler için bantlı sistem dezenfekte tüneli ve giyim mağazaları için 12 askılık dolap olmak üzere üç adet prototip imal edildi.





Cihazda, dünyanın en masum dezenfektanı olarak anılan Ozon kullanıldı. Atmosferde bulunan oksijene yüksek gerilimli elektrik akımı uygulanarak bir molekül daha laması sağlandı. Daha sonra ozon atmosferde tekrar oksijen haline getirildi.

TÜM MİKROP VE VİRÜSÜ YOK EDİYOR



Bilindiği gibi Ultra Viyole ışıklar günümüzde laboratuar ve hastanelerde dezenfekte işlemlerinde kullanılıyor. A-B-C şeklinde sınıflandırılıyor. Bu makinede de etkili olan Ultra Viyole C ampulleri kullanıldı. Işık altında sadece Kovid-19 değil tüme yakın mikrop, bakteri ve virüs yüzde 100'e yakın olarak yok ediliyor. Yapılan prototip çalışmalarda hem ozonu hem de UV-C lambayı ilk olarak kullanıldığı görülüyor.





NASIL ÇALIŞIYOR?



Çalışma şekli kısaca şu şekilde: Öncelikle ozon bir seperatör yardımı ile kapalı olan dolabın içine ozonu yaymaktadır. Mantar, bakteri virüs ve mikroplardan arınma sağlanmaktadır. UV-C lamba da yine ışın yayarak ozonun ulaşamadığı yerlere etki etmektedir. Etkiyi arttırmak için krank düzeni kullanılmış ve giysiler aşağı yukarı sağa sola hareket ettirilerek ışığın ve ozonun etkisi arttırılmıştır.





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