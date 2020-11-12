SON DAKİKA HABERİ... Sakarya gaz sahasından müjde! Bakan Dönmez resmen açıkladı

DOĞALGAZ 2023'TE KARAYA TAŞINMIŞ OLACAK

Karadeniz doğalgazının ne zaman karaya taşınacağı ve halkın kullanımına sunulacağına ilişkin bilgiler de veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'de ekonomik olarak tarihi bir dönüşümü sağlayacak olan Karadeniz gazının 2023 yılında karaya taşınacak sistemler ile artık son aşamaya geleceğini ve böylece halkın kullanımına sunulabileceğini aktardı.