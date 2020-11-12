SON DAKİKA - Süt toplama merkezinde süt banyosu yapan işçilerle ilgili flaş gelişme!

İŞ AKİTLERİ SONLANDIRILDI

Konya'da süt üretimi yapan bir süt fabrikasında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi süt kazanının içine girerek banyo yaptı. Süt kazanında banyo yaptığı anlar ise bir başka çalışan tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı. Skandal görüntülerin içerisinde süt banyosu yapan kişinin videosunun arkasında Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminden alınan bir bölüm de yer almıştı.