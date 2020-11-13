İmam Hatiplileri aşağılayan Erol Mütercimler hakim karşısında

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplileri aşağılayan yazar Erol Mütercimler'in 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mütercimler mahkemede savunmasını yapıyor.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada Erol Mütercimler'in yargılanmasına bugün başlandı. İlk duruşma için Mütercimler avukatlarıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayına geldi. Mahkeme hakimi Kovid-19 virüsüne yakalandığı için duruşma için başka bir hakim görevlendirildi.

Duruşmada Mütercimler'in kimlik tespitinin ardından önce savcılığın iddianamesi okundu. Ardından sanık Erol Mütercimler, savunmasını yapması için kürsüye çağrıldı.

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SKANDAL SÖZLER

Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek "... imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı. Skandal ifadelerin ardından kamuoyu tepkisi üzerine Mütercimler'in öğretim üyesi olarak görev yaptığı Haliç Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlatmış, Mütercimler bu görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 16 kişi ile bazı kurum ve kuruluşlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mütercimler hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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