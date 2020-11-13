Kılıçdaroğlu’nun yalanına ailelerden tepki ‘Çocuklarımız açlıktan ölmedi’

Çocukları intihar eden Hanifi Yavuz ve Müfit Gür SABAH'a yaptıkları açıklamada, "Çocuklarımız açlıktan ölmedi" diyerek Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Hanifi Yavuz, "Benim çocuğum açlıktan intihar etmedi. Kim 'Açlıktan intihar etti' diyorsa yalan söylüyor. Yoksulluktan ya da açlıktan ölmedi oğlum. Öyle bir şey yok. İki yıldır hastalığı vardı, psikolojik sorunları vardı. Beş-altı ay iyi oldu, sonra birden intihar etti. Yoksulluktan ve açlıktan öldüğü yönündeki iddialara çok üzüldüm" dedi.



Oğlu intihar eden bir diğer baba Müfit Gür ise, oğlunun bekçi sınavlarına girdiğini, kazanamayınca psikolojisinin bozulduğunu ve bu şekilde intihar ettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına üzüldüğünü belirten Gür, "Silvan'da 'Açlıktan mı yoksulluktan mı öldü?' diye sordular. Buna çok üzüldüm. Ben bir babayım yani. Bir kere intihara kalktı, ben onu kurtardım. Benim de psikolojim bozuldu. Evlat acısı çok zor. Yaşadığımız acıyı bu şekilde kullanmaları bizi üzüyor" dedi.