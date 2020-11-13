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Son dakika haberler... İmam Hatiplilere saldıran ’e 'akıl sağlığı' şoku! Bakırköy'e sevki istendi

CHP'li 'e son dakika şoku! Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplileri aşağılayan yazar Erol Mütercimler’in Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevki istendi. Birçok İHL derneği ve duyarlı vatandaş tarafından Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. İşte İmam Hatip Liselerini ve buralarda eğitim görenleri aşağılayan, 'sapık, sahtekar ve ahlaksız' gibi çirkin ifadelerle saldıran Mütercimler'in davasından son dakika haberleri…

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 13.11.2020 14:24 Son Güncelleme: 13.11.2020 14:34 ABONE OL
Son dakika haberler... İmam Hatiplilere saldıran Erol Mütercimler’e 'akıl sağlığı' şoku! Bakırköy'e sevki istendi

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplileri aşağılayan yazar Erol Mütercimler'in Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevki istendi. Hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulan Mütercimler'in kendisini ve çirkin ifadelerini makul bir gerekçe ile savunamadığı öğrenilirken yeni gelişme Bakırköy yolunu açtı. İşte mahkemeden son dakika haberleri…

SON DAKİKA MÜTERCİMLER'İN AKIL SAĞLIĞI İÇİN İNCELEME İSTENDİ

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Erol Mütercimler'in davasında son dakika gelişmesi yaşandı. İlk duruşma için avukatlarıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayına gelen Mütercimler'in savunması alındı. Mütecimler'den şikayetçi olan İlim Yayma Cemiyeti'nin avukatı Selçuk Kar, "İlim Yayma Cemiyeti adına şikayette bulunuyoruz. İlim Yayma Cemiyeti kurulduğu tarihten beri bu okulları desteklemiş ve devamlı yardım etmiştir" dedi.

"KENDİ BEYANLARINDAN YOLA ÇIKARAK AKIL SAĞLIĞI KONTROL EDİLSİN"

Sanık Erol Mütercimler'in savunmasına göre ne dediğinin farkında olmadığını belirten Kar son dakika taleplerinde "Sanığın kendi beyanlarından yola çıkarak cezai ehliyetinin olup olmadığı hususunda Bakırköy devlet hastanesine sevkinin yapılarak cezai ehliyetinin araştırılmasını talep ediyorum" dedi.

GELİR BEYANINDA YALAN!

Avukat Kar, "Ayrıca sanık kimlik tespiti sırasında 3000 TL geliri olduğunu beyan etmiştir. Bu durumun araştırılmasını talep ediyoruz. Kimliği hakkında yalan beyanda bulunmak suçtur. Biz suç izaf etmiyoruz. Sadece bu hususun araştırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
Mahkeme, Mütercimler'in savunmasını aldıktan sonra davaya üç ay ara verdi.

ÜNİVERSİTEDEN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek "... imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı. Skandal ifadelerin ardından kamuoyu tepkisi üzerine Mütercimler'in öğretim üyesi olarak görev yaptığı Haliç Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlatmış, Mütercimler bu görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 16 kişi ile bazı kurum ve kuruluşlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İmam hatip okullarında okuyanlara hakaret eden Erol Mütercimler'e suç duyurusu | Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan son dakika iddianamesinde Mütercimler hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Son dakika haberler... İmam Hatiplilere saldıran Erol Mütercimler’e 'akıl sağlığı' şoku! Bakırköy'e sevki istendi
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