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SON DAKİKA HABERİ: 'da pazar yerlerinde sigara yasağı

Ali Yerlikaya, kent genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 17:36 Son Güncelleme: 13.11.2020 18:06 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da pazar yerlerinde sigara yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla tüm Pazar yerlerinde de sigara içme yasağı uygulanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için yayınladığı genelge sonrasında Tüm Türkiye'de sigara içenlere ve maske takmayanlara karşı denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla tüm Tüm İstanbul genelinde Pazar yerlerinde de sigara içme yasağı uygulanacağını açıkladı. Yerlikaya sağlık için hepimiz için kurallara uymak vazgeçilmezdir. Bu nedenle açık ve kapalı Pazar yerlerinde sigara içme yasağı nedeniyle denetimlerin arttırılacağını açıkladı.

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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da pazar yerlerinde sigara yasağı
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