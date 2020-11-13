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Son dakika haberler: , parti merkezinde savunmasını verdi

İYİ Partili , 'nde savunmasını verdi. Savunması Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kararın gelecek hafta çıkacağı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:09 Son Güncelleme: 13.11.2020 16:51 ABONE OL
Son dakika haberler: Ümit Özdağ, parti merkezinde savunmasını verdi

İYİ Partili Ümit Özdağ, Genel Merkezi'nde savunmasını verdi. Savunması Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kararın gelecek hafta çıkacağı kaydedildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisince iki hafta önce Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yaptığı yazılı açıklamada, Özdağ'ın parti ve İstanbul İl Başkanı ile ilgili açıklama ve ithamlarının kamuoyunca bilindiğini belirtti.

Gelişmeler üzerine, il başkanları ve 108 ilçe başkanının disiplin sürecinin başlatılması yönünde talepte bulunduğunu hatırlatan Poyraz, "Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Genel Başkanımız da başvuru ve talepleri değerlendirerek Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir." ifadelerini kullandı.

Bugün ise Özdağ, İYİ Parti Genel Merkezi'nde savunmasını verdi. Savunması Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kararın gelecek hafta çıkacağı kaydedildi.

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Son dakika haberler: Ümit Özdağ, parti merkezinde savunmasını verdi
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