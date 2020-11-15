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Başkan Erdoğan'dan '' paylaşımı!

Son Dakika Haberleri.. Başkan , sosyal medya hesabı Twitter'dan, İstanbul Çengelköy'de bulunan 'nde çıkan yangın ile ilgili paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 23:17 Son Güncelleme: 15.11.2020 23:26 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan 'Vaniköy Camii' paylaşımı!

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde; Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız.

İstanbul'dan son dakika haberi... Tarihi cami yandı! Vaniköy Camiinde büyük yangın

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Başkan Erdoğan'dan 'Vaniköy Camii' paylaşımı!
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