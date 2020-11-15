Son dakika haberi... İstanbul'da tarihi camide yangın! Tarihi Vaniköy Camii yandı

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İstanbul'dan gelen son dakika görüntüleri görenleri şoke etti. Tarihi Vaniköy Camii'nden gelen yangın görüntüleri ve yükselen alevler çevre halkında paniğe neden oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre Çengelköy'deki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına denizden ve karadan müdahale ediliyor. Camiide ahşap yapılanma nedeniyle yangının hızla büyüdüğü belirtildi.

Son dakika video... İstanbul'da tarihi camide yangın! Tarihi Vaniköy Camii yandı | Video