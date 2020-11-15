Son dakika haberi... İstanbul'da tarihi camide yangın! Tarihi Vaniköy Camii yandı

İstanbul Çengelköy'den gelen son dakika haberine göre tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Can kaybı ya da yaralının olmadığı yangında bölgeye yakın meskenler bulunuyor. Camii ise neredeyse kullanılamaz hale geldi.
İŞTE İLK BİLGİLER
İstanbul'dan gelen son dakika görüntüleri görenleri şoke etti. Tarihi Vaniköy Camii'nden gelen yangın görüntüleri ve yükselen alevler çevre halkında paniğe neden oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre Çengelköy'deki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına denizden ve karadan müdahale ediliyor. Camiide ahşap yapılanma nedeniyle yangının hızla büyüdüğü belirtildi.
Son dakika video... İstanbul'da tarihi camide yangın! Tarihi Vaniköy Camii yandı | Video
AHŞAP YAPISI NEDENİYEL ALEVLER HIZLA YÜSKELDİ
Vaniköy Camii'nin yanmasının ve alevlerin hızla yükselmesinin nedeni olarak ahşap yapısı ve içerideki ahşap döşemeler gösterilirken ekiplerin çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
VANİKÖY CAMİ YANIYOR, PANİK DEVAM EDİYOR
Tarihi Vaniköy Camii'de bugün öğlen saatlerinde yangın meydana geldi. Semt sakinleri itfaiyeye yol vermek için arabalarını çekerken, şaşkınlık içerisinde tarihi Camii'nin yangın söndürme çalışmalarına şahitlik ettiler.
ÇEVREDE KAMUOYUNCA BİLİNEN MESKENLER DE VAR
Işık Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Sıddık Yarman ve tüm Yarman kardeşlerin bir arada bulunduğu 'Yarman Kampüsü' diye anılan aile apartmanının, Suna-İnan Kıraç yalısının da bulunduğu semtte korku dolu anlar yaşanıyor.
RİSKE KARŞI ARAÇLAR ÇEKİLDİ
Edinilen son dakika bilgisine göre patlamaya karşı bölgede bulunan arabalar çekildi, itfaiye yangına hemen müdahale etti. 10 gün önce Camii'nin bahçesindeki lojmana doğalgaz çekildiği söyleniyor ama yangının neden çıktığı şimdilik bilinmiyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili ilk resmi açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının ekiplerin karadan ve denizden müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.
Yangının nedenine ilişkin soruşturmanın da başlatıldığı öğrenildi.