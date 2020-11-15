Son dakika... CHP'li Başkan çarşaflı kadınla çektirdiği fotoğrafı sildi!

Son dakika... Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, kişisel Instagram hesabında yayınladığı fotoğraflarda çarşaflı bir kadına yer verince partisi CHP'den tepki aldı. İşte CHP'de sosyal medya hesaplarından fark edilen ve sağ duyulu partilileri kızdıran instagram hareketliliği...

SOKAKTA HERKESE EŞİT, SONRASINDA "O FOTOĞRAFI SİLİN"

Sosyal medyada tespit edilen son dakika kayıtlarına göre Hançerli, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Avcılar İlçe Örgütü ile birlikte mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Hançerli, bu anları fotoğraflamayı da ihmal etmedi.