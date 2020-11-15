SON DAKİKA... Bakanlığın İzmir projesi ortaya çıktı! Karşınızda 'Yeni İzmir'

EĞİTİM, SAĞLIK, YEŞİL ALAN VE İBADET...

Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yanından başlayan ve tünellerin üzerinden itibaren geniş alana yayılan 3 bin konutluk alanda eğitim alanı olarak anaokulu, ilkokul, orta okul ve lise bulunuyor. Sosyal tesis alanı ve kültürel tesis alanının bulunduğu alanda iki adet cami yerinin de ayrıldığı görüldü. Konut alanı tünellerin üzerine doğru bir hilal şeklini alırken Bayraklı Doğançay Köyü bölgesine doğru arka alanda da geniş konut stok alanı yer alıyor.

Kış aylarının girmesi nedeniyle çadır yerine yeni konutları teslim edilene kadar depremzedelerin konterner kentlerde barınması için çalışmalar yapıldı.