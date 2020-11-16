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: merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...

Gelen haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı. 11 ilde aktif görevdeki 11 asker ile TSK'dan ihraç edilmiş 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 08:40 Son Güncelleme: 16.11.2020 08:44 ABONE OL
Son dakika: Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen aktif görevde olan 11 asker ile TSK'den ihraç edilmiş 10 kişi olmak üzere 21 şüpheli için operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlıları yakalamak için Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Son dakika: Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...
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