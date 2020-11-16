Son dakika: İYİ Parti'de kriz... Aynı günde bir ihraç bir istifa haberi geldi! İYİ Parti'de neler oluyor?

"ÖYLE GÖRÜLÜYOR Kİ YENİ BİR SİYASİ HAREKETE DOĞRU EVRİLECEK BU SÜREÇLER"

İyi Parti'de yaşanan bu sıcak gelişmeyle ilgili Müderrisoğlu şunları söyledi: Ümit Özdağ'ın istifası beklediğimiz bir gelişmeydi. İsmail Koncuk ismi de Meral Akşener'in son kongrede dışarıda bıraktığı bir isimdi. Hatta Ümit Özdağ'dan sonra en radikal çıkışları yapan bir diğer isimdi. Keskin söylemleri vardı parti genel merkezinin politik duruşlarına yönelik. Öyle görülüyor ki yeni bir siyasi harekete doğru evrilecek bu süreçler. Parti içinde son kozlarını oynadıktan sonra yeni bir partileşme arayışına gidiyorlar.

Okan Müderrisoğlu, Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

CHP, İyi Parti, HDP eksenindeki ayrışmaların ne ifade ettiğini ortaya koymalıyız. Partilerin ne şekilde kurulacağı bellidir. Fakat partileri kuranlar olabilir onları yaşatacak ise millette karşılık bulmasıdır. O yüzden yeni parti arayışlarını parti içi mücadelede pozisyonları itibariyle mesafe alamayan aktörlerin yeni bir parti olma umudundan ziyade Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği ittifak zincirinde ağırlık kazanma, ittifak zincirine eklenebilecek hamleler olarak düşünüyorum. Sarıgül'ün pozisyonlanma çabası, Muharrem İnce'nin CHPde başlattığı hareket... Bu çabalar var ama bu çabalar amatör çabalar. Siyasi dinamikler bir partiye olan ihtiyacı ifade etmemekle birlikte muhalefetin hangi yöne gideceğin netleştirmesi bakımından önemli.

İşte Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun A Haber ekranlarında yaptığı açıklama

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