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Terör örgütü iyice deşifre oldu! 'nın 2 kritik ismine şok operasyon

/’ye son dakika operasyonu…Terörle mücadelede örgütün faaliyetlerinin engellemesi ve deşifre edilmesine yönelik operasyonlar sürüyor. ’de yürütülen soruşturmada Türkiye’ye illegal yollardan girdikleri ve kente geldikleri belirlenen 1’i kadın 2 terörist tespit edilmişti. Kaldıkları adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan teröristlerin örgütün sözde asayiş genel müsteşarı ile medya koordinatörlüğü ve silahlı asayiş biriminde faaliyet yürüten kişiler olduğu ortaya çıktı..

İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:53 Son Güncelleme: 16.11.2020 10:15 ABONE OL
Terör örgütü iyice deşifre oldu! PKK'nın 2 kritik ismine şok operasyon

Mersin'de jandarmanın yaptığı operasyonda, Suriye'de PKK/PYD silahlı terör örgütünün sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı ile medya koordinatörlüğü ve silahlı asayiş biriminde faaliyet yürüten kişi yakalandı.

ÖRGÜTÜN 2 KRİTİK İSMİ

Edinilen son dakika bilgisine göre Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda, Suriye'de örgütün sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı ile Münbiç medya koordinatörlüğü ve silahlı biriminde faaliyet yürüten kişinin illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak, Mersin'e geldiğini tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bunun üzerine şahısların kaldıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Evde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Terör örgütü iyice deşifre oldu! PKK'nın 2 kritik ismine şok operasyon
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