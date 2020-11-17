ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camisi'ni ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret ettikten sonra eşi Susan Pompeo ile birlikte Fatih'te bulunan Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti.



İstanbul'a ziyaret için gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyeti dün saat 10.40 sıralarında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne geldi. Pompeo'yu patrikhanenin girişinde Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. Ardından Pompeo ve Bartholomeos baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Pompeo ve heyeti 1 buçuk saati aşkın sürenin ardından patrikhaneden ayrıldı. Bartholomeos Pompeo'yu patrikhanenin kapısına kadar uğurladı.





POMPEO RÜSTEM PAŞA CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ



Birleşik Devletleri(ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaretinin ardından Fatih'te bulunan Rüstem Paşa Camii'ne geldi. Pompeo'ya eşi Susan da eşlik etti. Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Pompeo ve eşi camiiden ayrıldı. Ziyaret öncesi polis ekipleri tarafından camii etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. K-9 köpekleri ile camii etrafında kontroller yapıldı. Pompeo, bu ziyaretlerinin ardından Beşiktaş'ta kaldığı otelden ABD İstanbul Başkansolosluk binasına hereket etti.





Fransa metropoliti Emanuel Adamakis de açıklamasında, Pompeo'nun Fener Rum Patrikhanesi'ne yaptığı ziyareti "tarihi" olarak niteledi.

Adamakis, Pompeo'nun ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Pompeo'nun "Ayasofya Camisi'nin açılmasına ilişkin bir açıklama yaptı mı?" sorusuna Adamakis, "Bu politik bir konu. Kendisi bu konuda bir açıklama yapmadı. Biz de bugün bir değerlendirmede bulunmadık. Daha önce üzüntümüzü belirtmiştik." dedi.