İmamoğlu’na Kanal İstanbul soruşturması: Kamu malı popülizm için kullanılamaz

CHP'li İBB'nin, tarihin en büyük kamu yatırımı olarak planlanan Kanal İstanbul projesine karşı başlattığı propaganda İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, devlet projesi olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişinin görevlendirildiği belirtildi.







'İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ' İLKESİNE AYKIRI

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, afişe ilişkin incelemenin "idarenin bütünlüğü ilkesi" çerçevesinde başlatıldığı vurgulandı, şunlara yer verildi.

Onaya tabi konular incelendiğinde; Belediyelerin, Anayasa'da ifadesini bulan "İdarenin Bütünlüğü İlkesi" çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

"Ya Kanal Ya İstanbul" şeklinde bir afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve "Devletin Egemenlik Yetkisi"ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırıdır.



PROPAGANDALARI ELLERİNDE KALDI

Bakanlığın açıklamasına karşın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı TV programında, İmamoğlu hakkından bakanlığın "bölücülükten" soruşturma açtığı iddiasında bulunmuştu. Bakanlık kirli propagandaya yanıt vererek, "Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir" ifadelerine yer verdi.