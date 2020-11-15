Son dakika haberler: İBB'nin yeni skandalı ortaya çıktı! Yetkili isim tek tek deşifre etti...

Son dakika haberi: BELTUR A.Ş'nin İstanbul'daki 40 hastanede bulunan 70 adet kafe, restoran ve büfelerindeki sözleşmeleri 2019 Mart ila Aralık ayı itibariyle son buldu. Birkaç hastanedeki restoranların ise sözleşmesi ise 2020 Nisan ayında bitti. Ancak BELTUR A.Ş. sözleşmesi bitmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanları Ertan Yıldız ve Yiğit Duman'ın talimatıyla hastaneleri işgal ettiği iddia edildi.

BELTUR HAKSIZ İŞGALİYESİ NEDENİYLE 70 MİLYON TL CEZA ÖDEYECEK..

BELTUR'un hastanelerden çıkmamasından dolayı hastaneler, hasta ve refakatçilerine yeme-içme hizmeti sunmak için kafe, restoran ve büfe ihalesine çıkamadı.