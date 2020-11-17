Vaniköy Camii için Cemal Kalyoncu harekete geçti! Vali Yerlikaya: Vaniköy Camii'ni yeniden ihya edeceğiz

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Üsküdar'da bulunan 355 yıllık Vaniköy Camii'nde yangın çıkmış, cami kısa süre içerisinde yanarak küle dönmüştü. İtfaiye raporuna göre Vaniköy Camii'İnde çıkan yangının elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldiği ifade edilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vaniköy Camii restorasyonu ile ilgili son dakika açıklamalara bulundu. Vali Yerlikaya, İstanbul Valiliği'ni arayarak komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini söyleyen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'ya teşekkür etti.

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş Vaniköy Camii açıklaması! Cemal Kalyoncu gerçekleştirecek | Video

Vali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

İstanbullular rahat olsun. Bir cami olarak aslına uygun şekilde ihya edilecektir. Bu üzücü yangın meydana gelmeseydi eğer Vaniköy Camii için restorasyon çalışmaları başlayacaktı.

Restorasyon çalışmaları için, 7 Şubat 2019 tarihinde proje çizdirilmesi sözleşmesi imzalanmış, 25 ekim 2019'da projeleri İstanbul 6 no'lu Bölge Koruma Kurulu'na iletilmiştir. Dolayısıyla caminin restorasyonu için tüm çalışmalar tamamlanmak üzereydi. Ancak bu yangın sonrasında yeni bir durum söz konusu. İstanbul 6 no'lu koruma kurulu toplanarak yapının hasar durumu ve yapılması gereken acil durumlarla ilgili kararları alacak, ardından restorasyon projesinde gerekirse revizeler yapılacaktır. Veya restorasyon kurtarmaz denilirse de ona göre hemen çalışmalar başlayacak.

Caminin restorasyon projesi kapsamında, üç boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Vaniköy Camii'ni yeniden ihya edeceğiz.

KALYON GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMAL KALYONCU'YA TEŞEKKÜR!

Yangın sonrası kendisi de Vaniköy sakini olan ve camiye komşu olan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal İstanbul Valiliği'ni arayarak cami yangınına çok üzüldüğünü komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini söyledi. Biz de bu duyarlı yaklaşımı için sevinerek teşekkür ettik.

Bu protokolle vakıflar bölge müdürlüğümüz yasal, idari ve teknik konularda her türlü desteği sağlayacak.

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