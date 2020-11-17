SON DAKİKA HABERİ... 15 günde yüzde 55'lik artış şoku! Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor

Son dakika haberi... Koronavirüs mücadelesinde dün gelen rakor rakamlar Ankara'da kritik kararların alınma ihtimalini yükseltti. Pandemide corona virüsü vakalarındaki pozitiflik oranı dün itibarıyla en yüksek seviyeye çıktı. Hastanelerde tedavi altında tutulan ağır hasta sayısı sadece 15 günde bile yüzde 55 artış gösterdi. Bu bilgiler ışığında önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir son dakika kararıyla Bilim Kurulu'nu topladı. Ardından burada alınan tavsiye kararları Cumhurbaşkanlığı'na iletildi. Yeni tedbirlerle ilgili açıklamalar bekleniyor.
SON DAKİKA HABERİ TAVSİYE KARARLARI BAŞKAN ERDOĞAN'A İLETİLDİ
Dün toplanan ve çıkışında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kritik açıklamalar yaptığı koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmede ortaya çıkan rakamlar koronavirüsün birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de rekor bir yayılım hızıyla artışa geçtiğini gösterdi. Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararları bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı'na iletildi. Kritik değerlendirme bugün yapılacak.
"BU HIZLA GİDERSE 2 AYDA 200 BİN HASTA KAÇINILMAZ"
Koronavirüs mücadelesinde mesai yapan uzman isimler "Bu hızla giderse iki ayda en az 200 bin hasta kaçınılmaz" diyor. "Maske, mesafe ve hijyen" kurallarının belini kırdığı koronavirüsün ikinci tırmanışının önünü kesebilmek için gece yasakları da gündemde. Zira dışarıdan virüsü getiren vatandaşlar evde en az üç kişiye corona virüsü bulaştırıyor.
SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN KABİNEYİ TOPLUYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan birçok başlığın ele alınacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesini bugün topluyor. Ancak edinilen son dakika bilgisine göre Kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüs olacak.
Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.
Bilim Kurulu'ndan iletilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması beklenen tavsiye kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni ya da ek tedbirlerin konuşulması bekleniyor.
15 GÜNDE YÜZDE 55 ARTIŞ!
Koronavirüste Bakan Koca'nın açıkladığı çarpıcı tablonun detayları ise şu şekilde; Son 10 gündür beklentilerin üzerinde artan koronavirüs vakaları, artık endişe verici seviyeye ulaştı. Özellikle ağır hasta sayısındaki artış son 15 günde yüzde 55'i buldu. Bu rakam son bir ayda ise yüzde 100'ü aşarken günlük hasta sayısında da yüzde 100'e yaklaştı.
YAYILMA HIZI KESİLMEZSE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELİR
Corona virüsün yayılımının aynı hızla devam ederse iki ayda yaklaşık 200 bin yeni hastanın çıkacağı, altı bin yeni vefatın olabileceği ifade ediliyor. HES uygulaması ile sokakta kalabalık içinde sigara yasağının 10 gün içinde etkisini göstermesi bekleniyor. Eğer pandeminin yayılma hızı kesilmezse 22.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı, lokanta ve kafelere girişte HES kodu zorunluluğu, bazı cadde ve meydanlara giriş yasağı gibi yeni tedbirler gelebilecek.
BULAŞ RİSKİ EVLERİMİZDE
Uzmanlara göre bulaşma hızının bu kadar yüksek olması, izolasyona uyumun yüzde 50-60 civarında kalmasından. Filyasyonlarda dışarıdan virüsü getiren kişinin, evdeki iki üç kişiye bulaştırdığı görüldü. Bu durumda artık "evde de maske"nin gerekli olabileceği dile getiriliyor.
OKULLARLA İLGİLİ DURUM DA GÖRÜŞÜLECEK
Bir haftalık Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da kabine toplantısında gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.
TEDBİRLERDE SON DURUM NE? İŞTE MEVCUT YASAKLAR
Önceki kabine toplantısında alınan son dakika kararıyla kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edileceği duyurulmuş, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı. Ayrıca birçok ilde 65 yaş üzeri için yine kısıtlamalar getirilmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
Koronavirüs gündemi ile toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gerçekleştireceği toplantı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi, Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında yeni ya da ek tedbirlerin alınıp alınmadığı konusunda açıklama yapması bekleniyor.