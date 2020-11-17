SON DAKİKA HABERİ... 15 günde yüzde 55'lik artış şoku! Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor

YAYILMA HIZI KESİLMEZSE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELİR

Corona virüsün yayılımının aynı hızla devam ederse iki ayda yaklaşık 200 bin yeni hastanın çıkacağı, altı bin yeni vefatın olabileceği ifade ediliyor. HES uygulaması ile sokakta kalabalık içinde sigara yasağının 10 gün içinde etkisini göstermesi bekleniyor. Eğer pandeminin yayılma hızı kesilmezse 22.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı, lokanta ve kafelere girişte HES kodu zorunluluğu, bazı cadde ve meydanlara giriş yasağı gibi yeni tedbirler gelebilecek.