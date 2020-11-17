SON DAKİKA HABERİ... Dünya güzeli Aslı Baş'ın ölümünde flaş gelişme! İntihar değil...

Aslı Baş davasında son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 yıl önce 2003 yılı Miss Model Of The World yarışması birincisi manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, geçtiğimiz Ocak ayında karar çıktı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Hakan Bayer'e 'kasten öldürme', Nilgün Anadolu, Beyhan ve Melis Defne Strassner'e 'yalan tanıklık', Ali Sefa Ekin ve Ramazan Demir'e 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından beraat kararı verildi. Ancak edinilen son dakika bilgisine göre Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bu sanıklarla ilgili verilen beraat kararlarını istinafa taşıdı. İşte çarpıcı detaylar;
SON DAKİKA HABERİ ASLI BAŞ'IN ÖLÜMÜ AŞAĞI ATMA SONUCU GERÇEKLEŞTİ
Savcılığın istinaf başvurusunda kararların usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, cinayetle ilgili çelişkiler 5 maddede sıralandı. Başvuruda en dikkat çeken kısım Hakan Bayer'le ilgili olan bölüm oldu. Başvuruda, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan iki ayrı rapor ve ODTÜ Fizik Bölümü'nde görevli öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinin düzenlediği heyet raporunda yapılan tespitler aktarıldı. İşte o son dakika ayrıntıları;
KAMERA KAYITLARI SIRT ÜSTÜ DÜŞÜŞÜ GÖSTERİYOR
Aslı Baş'ın düştüğü noktaya başka kişi veya kişiler tarafından 'Aşağı bırakma veya atma' sonucu düştüğü tespitleri hatırlatıldı. Baş'ın, sırt üstü düştüğünü gösteren kamera kayıtları ve intihar eğilimi olmamasıyla ilgili tespitler de başvuruda vurgulandı.
DELİLLER YOK EDİLDİ, RAPORA ETKİ EDİLMEYE ÇALIŞILDI
Yapılan başvuruya göre, olay yerindeki deliller yok edildi ve değiştirildi. Ulusal Kriminal Büro tarafından düzenlenen rapora etki edilmeye çalışıldı. Baba Ahmet Bayer, bazı kişilerle irtibata geçerek olayı kapatmaya yönelik girişimlerde bulundu. Savcılığın bu noktada yaptığı 'bazı kişiler' ibaresi daha önce gündeme gelen baba Bayer'in FETÖ firarisi İhsan Kalkavan vasıtasıyla yargılamaya etki edilmesiyle için örgütün Bodrum imamı Zeki Yağmur'la yaptığı telefon görüşmelerini hatırlattı.
İNTİHAR DEĞİL CİNAYET
Yaşananların tüm bu son dakika gelişmeleriyle birlikte değerlendirildiğinde, olayın intihar olmayıp 'aşağı bırakma veya atma' sonucu ölüm olduğu sabit olduğunun altı çizildi. İstinaf başvurusuna göre, Ahmet ve Hakan Bayer'in savunmaları ile tanıklar Beyhan, Nilgün ve Melis'in beyanları sanık Hakan Bayer'i suçtan kurtarmaya yönelik bulundu.
"CEZALANDIRILMASI GEREKİRKEN, BERAAT ETTİ"
Hakan Bayer, Aslı Baş'ı bahçe katından aşağıya sırtı dışarıya dönük olduğu halde itmesi veya sırt üstü bir vaziyette aşağıya bırakmasıyla 6.5 metre yükseklikten yere düştü ve başını merdiven yükseltisine çarpma sonucu öldü. Bu sebeplerle sanık Hakan Bayer'in 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerekirken, beraat kararı verildiği ifade edildi.
"YALAN TANIKLIK YAPIP, SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETTİLER"
Başvuruda son olarak, Aslı Baş'ın öldüğü noktayı temizleyen Ali Sefa ve Ramazan Demir'in 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu işlediklerinin sabit olduğu ifade edildi. Nilgün Anadolu, Beyhan ve Melis Defne Strassner de verdikleri ifadelerinde Ahmet Bayer'i suçtan kurtarmaya yönelik 'yalan tanıklık' suçunu işlediklerinin sabit olduğu son dakika haberinde kaydedildi.
ASLI BAŞ KİMDİR?
Türk manken ve model olan Aslı Baş, 13 yaşında Antalya'da bulunan bir Ajans tarafından keşfedildi ve katıldığı birçok yarışmada dereceler kazandı. 2003 yılında Antalya'da gerçekleşen Miss Model of the World güzellik yarışmasında Türkiye adına yarışarak Mankenler kraliçesi seçilmişti. Aslı Baş tatil için gittiği Bodrum'da iş adamı Ahmet Bayer'e ait olan tatil köyünde balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Baş'ın Cenazesi Antalya'da defnedildi.