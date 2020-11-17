SON DAKİKA HABERİ... Dünya güzeli Aslı Baş'ın ölümünde flaş gelişme! İntihar değil...

SON DAKİKA HABERİ ASLI BAŞ'IN ÖLÜMÜ AŞAĞI ATMA SONUCU GERÇEKLEŞTİ

Savcılığın istinaf başvurusunda kararların usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, cinayetle ilgili çelişkiler 5 maddede sıralandı. Başvuruda en dikkat çeken kısım Hakan Bayer'le ilgili olan bölüm oldu. Başvuruda, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan iki ayrı rapor ve ODTÜ Fizik Bölümü'nde görevli öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinin düzenlediği heyet raporunda yapılan tespitler aktarıldı. İşte o son dakika ayrıntıları;