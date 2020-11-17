Son dakika: İYi Parti’de FETÖ depremi

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Son dakika haberi... İYİ Parti'deki kritik toplantı öncesi flaş gelişme: Özdağ'dan "İyi" değil "Yeni" parti kararı

İYİ Parti'de yaşanan FETÖ çatlağı giderek büyüyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla itham etmesinin ardından disiplin kuruluna sevk edilmişti. Özdağ dün partiden ihraç edildi. Adana milletvekili İsmail Koncuk da partiden istifa ettiğini açıkladı. Özdağ ve Koncuk birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.Koncuk, "Gerek 3 Ağustos 2019 4. Olağanüstü Genel Kurulumuzda gerekse 20 Eylül 2020 2. Olağan Genel Kurulumuzda İYİ Partinin adı, kuruluş misyonu ve demokrasi ile bağdaşmayan kirli operasyonlar ve ayak oyunları yaşanmıştır. Bir yandan kürsüden kamuoyuna demokrasi vurgusu yapılırken, diğer yandan bırakın demokrasiyi, insanlıkla ve siyasi ahlakla ilgisi olmayan olayları yaşadık. Bu partiye emek vermiş dava arkadaşlarımız, milletvekillerimiz bizzat Genel Merkez talimatı ile birçok il başkanınca dağıtılan kara listelere alınarak açıkça aşağılanmış, tasfiye edilmeye çalışılmıştır. Sayın Genel Başkanın tercihinin kara liste operasyonunun faillerinden yana olmasını, bizlere yönelik açık mesaj olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.Kendisi ve arkadaşlarının haklı taleplerinin göz ardı edildiğini belirten Ümit Özdağ ise, "Bu kirli operasyonu yapanların baş tacı edilmesi, mağdur edilen dava arkadaşlarımızın ise, bizzat yöneticiler tarafından, hem de TV ekranlarından sürekli hakarete uğramasıdır. Operasyonu yapanlar ayan beyan ortada iken, mağdur edilen, kara listeye alınan dava arkadaşlarımız, utanmazca, nerdeyse operasyon yapmakla itham edilerek adeta yalan rüzgarı estirilmiştir" dedi.İYİParti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verilen Özdağ, kararın açıklanmasının ardından kendisine ihraç kararı verilmesinin haksız bir karar olduğunu belirterek, "Şu anda sadece mahkemeye götüreceğim. Adalet sanıyorum mahkemede yerini bulur. Bu ihracı kabul etmiyorum. Hukukun bütün temel kurallarına aykırı bir ihraç" diye konuştu.İsmailKoncuk, "Divan üyesi olarak görevlendirilen bazı kişilerin, Anayasanın ilk üç maddesi, Türklük tanımı, anadilde eğitim konularındaki Türk milliyetçiliği ile taban tabana zıt görüşleri ile, PKK, FETÖ konusundaki açıklamaları göz önüne alındığında, partinin vitrine koyduğu bu tür kişilerle, nereye savrulduğu meçhuldür. Gayretle çalışan milletvekilleri, siyasi etikle asla bağdaşmayan, yol ve yöntemlerle küçük düşürülmeye çalışılmış, el altından çizdirilerek oluşan güven ortamı yok edilmiştir" dedi.