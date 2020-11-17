SON DAKİKA... Kılıçdaroğlu ve Akşener inkar etti ama arşivi unuttular! Gerçek arşivden çıktı

Ankara kulislerini sallayan iddiada son dakika ahberi... İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın; 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını öne sürmesiyle başlayan tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu, önceki gün "Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum" demişti. Akşener de Ümit Özdağ'ın sözlerinin doğru olmadığını öne sürerek, "Ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir Anayasa çalışması yapmadık. Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Ayıp denen bir şey var" diye tepki gösterdi. Her ne kadar reddetseler de Kılıçdaroğlu Akşener'i arşivlerden çıkan haberler yalanlıyor.