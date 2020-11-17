SON DAKİKA... Kılıçdaroğlu ve Akşener inkar etti ama arşivi unuttular! Gerçek arşivden çıktı

Ankara kulislerini sallayan iddiada son dakika ahberi... İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın; 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını öne sürmesiyle başlayan tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu, önceki gün "Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum" demişti. Akşener de Ümit Özdağ'ın sözlerinin doğru olmadığını öne sürerek, "Ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir Anayasa çalışması yapmadık. Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Ayıp denen bir şey var" diye tepki gösterdi. Her ne kadar reddetseler de Kılıçdaroğlu Akşener'i arşivlerden çıkan haberler yalanlıyor.
"HAZIRLIĞIMIZ DAHA ÖNCE BAŞLADI"
Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018'de Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin Anayasa değişikliğinde hangi ilkelerde uzlaşabileceğinin çalışması yapıldı. Bu çalışmayı yapanların başında İbrahim Kaboğlu vardı. Bu ilkeler çerçevesinde Anayasa çalışması yapılacak. Üç aşağı beş yukarı bir mutabakat metni şu anda elimizde var." dedi.
SON DAKİKA SÖZCÜ'NÜN HABERİ DE ORTAYA ÇIKTI!
Aynı gün Sözcü gazetesi ise, reddedilen Anayasa görüşmelerini "İttifakın yeni anayasası hazır" başlığıyla haberleştirildi. Bu haberde de Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı olarak çalışma yaptık. Mutabakat metni elimizde" ifadelerine yer verildi.
KILIÇDAROĞLU KENDİSİ DE CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ
Kılıçdaroğlu, 21 Haziran 2018'te Tele1'e verdiği demeçte, "Biz daha önceden millet ittifakını oluşturan partilerle bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi ve o komisyonun başkanlığı da sayın İbrahim Kaboğlu yapıyordu" demişti.
BİRGÜN: DÖRT PARTİNİN SOMUT ÇALIŞMASI VAR
28 Haziran 2019'da da Birgün gazetesinde yayımlanan "Dört partinin 'ortak paydaları' hazır" başlıklı haberde, bu partilerin yeni Anayasa için çalışma yürüttüğü ifşa edildi. Muhalefetin Anayasa üzerine somut bir çalışma yaptığını duyuran Birgün'ün haberinde şu ifadeler yer aldı: "Yerel seçim sürecinin 23 Haziran'da İstanbul'la birlikte tamamlanması ardından muhalefet partilerinin art arda gündeme getirdiği 'yeni anayasa'ya dair somut bir çalışmanın bulunduğu öğrenildi.
Ankara kulislerinden aldığımız son dakika bilgisine göre söz konusu rapor üzerinden dört parti arasında görüşmeler sürüyor. Raporun bir mutabakat metni olarak kamuoyuyla paylaşılmasına ilişkin ilk adımın, iktidarın Meclis'e sunmaya hazırlandığı yargı paketinden sonra atılması ihtimal dahilinde olsa da henüz somut bir zamanlamaya karar verilmiş değil."
SAADET PARTİSİ DE İTİRAF ETTİ
Gizli anayasa görüşmesine bir son dakika itirafı da Saadet Partisi'nden geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'i yalanlayan Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Kasım Karadaş, önceki gün sosyal medyada, "4 partiyle Anayasa konuşmak, 1 kişiyle Anayasa yapmaktan iyidir. Türkiye 1'den büyüktür!" diye yazdı.