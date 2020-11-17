SON DAKİKA! MEB: 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitimle devam edilecek
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2020-2021 eğitim dönemiyle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. MEB açıklamasında "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir." denildi.
Giriş Tarihi: 17.11.2020 20:55Son Güncelleme: 17.11.2020 21:05ABONE OL
MEB "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir."
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SON DAKİKA! MEB: 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitimle devam edilecek