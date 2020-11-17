Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! MEB: 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitimle devam edilecek

SON DAKİKA! MEB: 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitimle devam edilecek

'ndan 2020-2021 eğitim dönemiyle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. MEB açıklamasında "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir." denildi.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 20:55 Son Güncelleme: 17.11.2020 21:05 ABONE OL
SON DAKİKA! MEB: 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitimle devam edilecek

MEB "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir."

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! MEB: 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitimle devam edilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA