Anayasa çalışmasını Muharrem İnce de doğruladı: Bu iddia değil, gerçek

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın belgeleri ile açıkladığı Anayasa değişikliği çalışması CHP ve İYİ Parti'yi karıştırdı. 2018'de bir televizyon programında Anayasa taslağı çalışmasını anlatan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener kamuoyundan tepki gelmesi üzerine, "Böyle bir çalışma yok" diyerek çark ederken, CHP'li Muharrem İnce de Anayasa çalışması yapıldığını doğruladı. Çankırı'da açıklama yapan İnce şöyle konuştu: "Bu iddia değil gerçek bir şey. Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum. O dönem cumhurbaşkanı adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden. Çelişkili açıklamalar yapmak, bir 'yaptık' bir 'yapmadık' demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım" dedi.