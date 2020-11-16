Son dakika: İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! Buğra Kavuncu'nun FETÖ bağlantısı Akın İpek'ten daha güçlü

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisini il başkanını kendisine tercih ettiğini söyledi. İhraç edilmeyi beklediğini açıklayan Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile bağlantısının örgütün finansörlerinden firari Akın İpek'in bağlantısından daha güçlü olduğunu söyledi.

Ümit Özdağ'dan ihraç sonrası çarpıcı açıklama: "Buğra Kavuncu'yu savunmak adına beni ihraç ettiler" | Video

İHRACI BEKLİYORDUM



CNN Türk'te konuşan Ümit Özdağ şunları anlattı:



"İhraç kararını bekliyordum. (Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür açıklamasından sonra) Genel Başkan başta olmak üzere Genel Merkez yetkililerinden ve grup başkanvekillerinden çok ağır ve hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna üzülmedim desem yalan olur. Neticede aynı siyasal hareket içerisinde, birlikte çalıştığımız arkadaşlar. Bana çok ağır ifadelerle saldırmaya başladılar. Ben bugün iletmiş olduğum beyannamede de şu konuda dikkatlerini çektim. Dedim ki 'Bunu yapmayın' bu tür bir suçlama. Dedim ki 17 senesini bilmediğiniz ve şüpheli bir ilişkiler ağı içerisinde olan kişiyle ilgili kendinizi o kadar angaje ediyorsunuz ki sonunda beklemediğiniz bir şey çıkınca şaşıracaksınız. Onu korumak adına dava arkadaşlarını akıl sağlığının yerinde olmamasıyla suçladılar. Bu konuda devlet güvenlik birimlerinin elinde çok ciddi uyarılar ve çalışmalar var. Bu bir FETÖ'cü saldırı tarzıdır.

FETÖ'nün yayın organlarından bana karşı psikolojik operasyon başlamış durumda. Güya İYİ Parti'yi savunuyorlar. Size mi kaldı İYİ Parti'yi savunmak.

ÇOCUKLUĞUNU BİLİRİM



Keşke bu noktaya gelmeseydi. Ben Buğra Kavuncu ile ilgili itirazlarını parti kurulmadan dile getirdim. Buğra'nın çocukluğunu gençliğini bilen tek kişi benim partide. İngilizce, Kazakça, Özbekçe ve Almanca biliyor. Normal şartlarda böyle bir adaya karşı çıkmazsınız ama ben bir tek sayın Akşener'e bu arkadaş FETÖ iltisaklıdır diye karşı çıktığım tek isim oldu. O da Buğra Kavuncu.



Kavuncu'yu savunmak adına beni ihraç ettiler. Ortada yürüyen bir soruşturma var. Bu soruşturmanın sonunda ben buraya açık söyleyeyim siyasi mesele olarak görüyorum. Sizin programınızdan çıktıktan sonra da beni ilk arayan Tuğrul Türkeş oldu, teşekkür etti. Bu adımı atarken karşılaşabileceğim her şeyi biliyordum, daha fazlasını da göze aldım.

Bu çok tehlikeli bir süreç. Türk milliyetçiliğine yönelik bir operasyonun adıdır bu. Buğra Kavuncu üzerinden yapılıyor arkasında bir ekip var. Buğra Kavuncu'nun yanına kimin konuşlandırıldığı. Özetle Türk milliyetçiliği kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu Türk milliyetçiliğine yönelik küresel bir operasyon.

DOSYAYI DEVLETİN İLGİLİ BİRİMLERİNE SORDUM



Buğra Kavuncu'nun partiye gelmesinden önce Akşener ile 3,5 saat konuştum almayın bu insanı diye, dinlemedi.

Bugün bir genel başkan yardımcısı avukat, bütün FETÖ davalarını alıyor. Alabilir savunma hakkı kutsaldır. PKK'lıyı da savunabilir, FETÖ'yü de... O zaman temsil makamında İYİ Parti'de oturmayacaksın.

‪15 Temmuz'dan sonra başbakanlıkta bir heyet kuruldu. Bu heyete devletin en deneyimli bürokratları davet edildi. Bu heyet birinci ve ikinci tasfiye kararnameleri hazırladılar. Ben de bu heyetten üst düzey bir bürokratı davet ettim. Önüne koydum Buğra Kavuncu ile ilgili çalışmayı. Gitti çalıştı geldi. Dedi ki "Akın İpek'ten daha güçlü bağlantıları var". Bu kadar. Ben ne söylediğimi gayet iyi biliyorum. Neden FETÖ'cü hesaplar bana karşı kampanya başlattılar. Kavuncu'yu koruma altına aldılar. Buğra Kavuncu Akşener'den sonrası için genel başkanlığa hazırlanıyor."