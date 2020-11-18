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'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:03 Son Güncelleme: 18.11.2020 10:04 ABONE OL
PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi
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