Enver Altaylı ‘Parti kurmayın sokağa dökülün’ dedi

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı bir televizyon programında Altaylı'nın kendisine "Partiyi kurmayın çünkü partinizi kapatacaklar, sokağa dökülün" şeklinde sözler sarf ettiğini açıklamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özdağ'ın tanık sıfatıyla ifadesine başvurdu.

Altaylı'nın kendisine 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nde 2017'nin mayıs ayında yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi veren Özdağ, "Hatırladığım kadarıyla Altaylı, enstitünün alt katına geldikten sonra beni telefonla aramıştı. Orada olduğunu söylemişti. Çok uzun bir görüşme olmadı. Görüşmede Altaylı bana "Partiyi kurmayın, çünkü partinizi kapatacaklar, sokağa dökülün" şeklinde bir talepte bulunmuştu. Ben de kendisine "Partiyi kuracağız, başarılı da olacağız" dedim. O anda benim çıkardığım sonuç, Altaylı'nın bana söylediği sözlerden şiddet eylemleri ile ilişkili bir hal aklıma gelmedi. İhraç edilenlerin FETÖ'cü olmadığını beyan edince ben de kendisine 'Ağabey sen ordudan ayrılalı çok oldu. Gerçek durumu bilmiyorsun, ben listeler üzerinde Balyoz kumpası mağduru askerlerle birlikte çalıştım, tasfiye edilenlerin tamamı FETÖ mensubu subaylardır' deyince benim açımdan görüşmenin bittiğini hissettirdim ve görüşme sona erdi" dedi.