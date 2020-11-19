Evlat nöbetindeki aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı!

Şehit yakını Halime Fidan da bu mücadelenin peşini bırakmayacaklarını ifade ederek, "Biz kardeşlerimizin zorla alınıp dağa kaçırılıp, işkence edilmesine karşıyız. Biz bir zafer elde etmediğimiz sürece bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. Biz bugün burada annelerimize destek veriyoruz. Terör örgütünden kardeşlerimizi, ağabeylerimizi, ablalarımızı istiyoruz. Biz bir zafer elde etmediğimiz sürece bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. Ben buradan PKK terör örgütüne sesleniyorum. Ağabeylerimizi, ablalarımızı istiyoruz. Siz hangi hakla kardeşlerimizi alıp onlara işkence ediyorsunuz. Onları kendiniz için çalıştırıyorsunuz. Siz zorla hiçbir hak elde edemezsiniz. Kahrolsun, sizi lanetliyorum" diye konuştu.