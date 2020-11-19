Tarihçi Talha Uğurluel hakim karşısına çıktı!

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Talha Uğurluel'in davasında 6'ncı duruşma yapıldı. Duruşmaya avukatı Hakan Tunçkol ile birlikte katılan Uğurluel'e önceki duruşmalarda tanıkların kendisi hakkında verdiği ifadelere karşı diyecekleri soruldu. Tanıkların, aleyhinde verdiği ifadeleri kabul etmeyen Uğurluel "2,5 yıldır çok yıprandım toplum önünde. Beraatime karar verilirse çok memnun olacağım" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı şubat ayına erteledi.

TANIKLAR FETÖ İLİŞKİSİNİ ANLATMIŞTI



Davada daha önce tanık olarak dinlenen Beyza Tufan, bu davada tanık olduktan sonra başına gelmeyen kalmadığını, Uğurluer'e saplantılı aşık gibi itibar suikastına maruz kaldığını söyleyerek, FETÖ'nün İsrail imamı Harun Tokak'ı Uğurluer'den öğrendiğini anlatmıştı. Tanık Özlem Darama da FETÖ'nün Beykoz üniversite mesullüğünü yaparken Uğurler ile ilgili örgüt içinde duyduğu bilgileri aktarmıştı. FETÖ'nün Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli program sunan Murat Yeni ise soruşturma aşamasında Uğurluer'in örgüt ilişkisine dair bilgiler vermiş, ancak mahkemede tam tersi ifade verip çark etmişti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Erzincan'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü tarihçi Talha Uğurluel, 25 Nisan 2019'daki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Uğurluel'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor. İddianamede, Uğurluel'in FETÖ okullarında çalıştığı ve iki kitabının örgüt yayınevinden çıktığı belirtiliyor. Kitaplarının kaynakça kısmında da Uğurluel'in, elebaşı Fetullah Gülen'e "Hocam" şeklinde hitap ederek övgülü sözler söylediği, örgüt yöneticileriyle de irtibatının tespit edildiği kaydediliyor.