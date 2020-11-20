159 komşuya karşı hukuk zaferi kazandı!

159 KİŞİ EVİNİ SATMASI İÇİN İMZA TOPLADI

Ancak mahalle sakinleri gazeteci Dursun Boran'ın peşini bırakmadı. 17 yıldır oturduğu Alkent 2000 mahallesindeki müstakil evini kendilerine satması için imza toplandı. 159 kişi tarafından konu yargıya taşınınca Boran için hukuk mücadelesi tekrar başladı. Dursun Boran, Alkent 2000'e karşı hukuk önünde haklılığını ispat edince bu sefer kendi evinin onlara satılması için imza topladıklarını belirtti.

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Boran, "19 senedir burada oturuyorum. Villam bağımsız parsel üzerine kurulu. Elektrik, su, doğalgaz sayaçlarım var, çöpü belediye alıyor. Güvenliği polis sağlıyor, sokağı BEDAŞ aydınlatıyor. Mahkemece mahalle olduğu halde site gibi yönetmeye çalışıyorlardı. Bunlar mahalleyi site gibi görüyorlar. Kanunen mahalle olan bir yeri site gibi gösterip aidat adı altında haksız para talep ediyorlardı. Ben de 17 senedir bir kuruş aidat ödemediğim için önce bahçe içindeki suyumu kestiler, sonra evime dört defa yumurta attılar. En son 159 kişi imza topladı. 'Madem aidat haracı alamıyoruz, villasını 159 kişiye satsın. Bu konu da böylece yargıya taşındı" diye konuştu.

"İMZA TOPLAYARAK KİMSENİN EVİNİ SATIN ALAMAZSINIZ"

İstanbul Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 159 kişinin açtığı dava iki yıl sürdü. Davanın sonunda dün mahkeme kararını vererek davayı reddetti. Mahkeme "İmza toplayarak kimsenin evini satın alamazsınız" diye hükmetti. Boran Dursun karar sonrasında şunları söyledi: "Yargıtay hukuk genel kurulu birden çok parsel üzerine kurulu yerde, toplu yapıya geçilemez' diyor. Dava konusu yer Alkent de 9 ada sekiz parselden ibaret dolayısıyla kat mülkiyeti kanunu uygulanamaz. Davayı açanlar 'Kat mülkiyeti kanunu 25. maddesinden davayı açalım ya tutturursak' diye düşünmüşler. Bir gazetecinin tek başına nasıl dik durduğunu ben kamuoyuna gösterdim. Lütfen vatandaşlar haklarını, hukuklarını korusunlar, pes etmesinler. Hasta hasta tek başıma duruşmaya gittim. Çok şükür kazandım, hukuk tecelli etti. Ama 159 kişi hakkında hemen yarın suç duyurunda bulunacağım" dedi. Boran, ayrıca 159 kişinin hakkında tazminat davası açacağını, çünkü dava süreciyle birlikte hayatından iki yılın çalındığını ifade ediyor.