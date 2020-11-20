Güvenlik uzmanlarından son dakika bilgisi: PKK'yı artık operasyon kelimesi bile korkutuyor

TERÖR ÖRGÜTÜ KIŞ ÜSLENMESİ YAPMAKTA ZORLANIYOR

Terör örgütünün, MİT'in yurt içinde ve dışında kurduğu yerel istihbarat ağı ve 7/24 takipte olan İHA'lar nedeniyle kış üslenme yapmakta zorlandığı da öğrenildi. Teröristlerin TSK'nın aralıksız sürdürdüğü kara ve hava harekatları nedeniyle kırsalda da rahat hareket edemediği, kış üslenmesi adı verilen mağara ve yeraltı barınaklarına yerleşemedikleri belirtildi. Teröristlerin TSK'nın kara operasyonları ya da SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirilmekten kurtulurlarsa, açlık, hastalık ve soğuktan ölmekten korkuyor.