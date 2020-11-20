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HABERİ | Kreşler ve anaokulları açık olacak mı? duyurdu: Haftada 5 gün yüz yüze olacak...

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması geldi. , "Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir." dedi. MEB, " kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 12:27 Son Güncelleme: 20.11.2020 12:39 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | Kreşler ve anaokulları açık olacak mı? MEB duyurdu: Haftada 5 gün yüz yüze olacak...

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı, "Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir." dedi. MEB "Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak." sözlerini kullandı.

ÇOCUK KULÜPLERİ AÇILABİLECEK

MEB yaptığı açıklamada, "Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek." dedi.

EBA'DAN İZLENEBİLECEK

MEB şunları söyledi, "Okula kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek olup, bu çocukların da EBA Anaokulu'nu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmaları için gerekli önlemler alınacaktır. Okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilecektir"

Son dakika: Kreşler açık olacak mı? Bakan Selçuk'un ardından MEB'den de resmi açıklama geldi...

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SON DAKİKA HABERİ | Kreşler ve anaokulları açık olacak mı? MEB duyurdu: Haftada 5 gün yüz yüze olacak...
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