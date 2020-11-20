Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'kreşler açık olacak mı?' sorusuna yanıt!

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de uzaktan eğitim ile ilgili soruları yanıtlıyor. Bakan Selçuk, kreşlerin kapanıp kapanmayacağı ile ilgili , "Bugün önemli bir açıklama olacak" dedi.

"KARARLARIMIZI BUNA GÖRE ALIYORUZ"

Ziya Selçuk'un konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Bu süreç dinamik bir süreç, verilere bakarak değerlendirme yapmamız gereken bir süreç. Biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske atacak bir durumda olmayız. Kararlarımızı da buna göre güncelliyoruz.

"GENEL ARTIŞ OKULLARIMIZI RİSKE SOKUYOR"

-Okullarda günlük olarak izleme ve değerlendirme yaptık. Toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğuruyor. Biz de Bilim Kurulu ile istişare ettik, bilimsel olarak bir tavsiye kararı çıktığı için böyle bir karar gelişti.

"ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİMİZİ TEHLİKEYE SOKMAYIZ"

-Nasıl bir dönüşüm değişim olacak buna bakılacak, öğretmenlerimizle eğitimlerimiz var onu sürdüreceğiz, ara değerlendirmeler var. Veriler bize hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeriz. Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tehlikeye atacak bir duruma sokmayız.

"STAJLARIN YAPILMAMASI KONUSUNDA KARARA VARDIK"

-Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız. Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Şimdi verilere baktığımızda yıl sonuna kadar stajların da yapılmaması gerektiği konusunda ortak bir kanaat oluştu, karar alındı.

KREŞLER AÇIK OLACAK MI: OLUMLU BİR HABER GELEBİLİR, BUGÜN AÇIKLAMA YAPILACAK!

Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz.

Son dakika! Kreşler koronavirüs tedbirleri kapsamına kapatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıkladı | Video

1.SINIFLAR İÇİN FARKLI BİR UYGULAMA OLACAK MI?

Elbette farklı bir durum üstünde çalışıyoruz. Geçen sene de böyleydi. Okuma yazma öğreniyorum isimli bir kuşak hazırladık. Her bir öğrencimizin çizgi ve ses çalışmaları ile ilgili programlarını oluşturduk, TRT'de yayınladık. Yaz okulları açtık. Okuma yazma kuşağı oluşturduk. Bu yine böyle devam ediyor. Okuma yazmayı güçlendirmek için, okuma yazma rehberliği, öğretmenler için kolaylaştırıcı rehberler bunların hepsi hazır. Kullanıyoruz.

Sınıftaki yüz yüze durumu elbette karşılamaz. Ama çocuklarımız ne yapacaklarını adım adım televizyonda da her gün görsün. Ders kitabı dışında da ilk kez kaynak verdik.

1'İNCİ SINIFLAR OKULA DÖNECEK Mİ?

Sadece 1.sınıfların açılması sözkonusu olabilir mi? Birlikte alınması bir karar. Riske girene kadar da bu çabamız devam ediyor. Ama riske girince yüz yüze öğretim ile ilgili duruyoruz. Burada öğretmenim ve öğrencim riske giriyor.

ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMESİ OLACAK MI?

Öğretmenlerimiz bu süreçte çok daha fazla yoruluyor. Hepsinin ek ders ücreti bu dönemde de ödenecek.