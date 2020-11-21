Son dakika: HDP'li isimden araç kundaklama talimatı!

Terör örgütü PKK, 9 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde eylem düzenledi. 24 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'un Kayışdağı ilçesinde 2 araç PKK'lı militanlarca kundaklandı. Kundaklamayı gerçekleştiren ve eylem talimatını verdiği belirlenen PKK/KCK üyesi 5 şüpheli olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Eylem talimatını veren Vedat F. tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Kundaklama olayıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

HDP İSTANBUL İL TEŞKİLATINDA GÖREVLİ

'Bahoz' kod isimli Vedat F.'nin HDP'nin İstanbul İl Teşkilatı içerisinde görev aldığı ortaya çıktı. Vedat F.'nin ayrıca PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nin (DGH) İstanbul sorumlularından olduğu tespit edildi.

ARAÇ SAHİPLERİ MÜŞTEKİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1'i tutuklu 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Kundaklanan iki araç sahibi de iddianamede müşteki oldu. Talimatı veren Vedat F.'nin 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'mala zarar verme' suçlarından 15 yıl 4 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Önder A. ve Metin A. hakkında ise 'silahlı terör örgütü üyeliği' 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'mala zarar verme' suçlarından 8 yıl 10 aydan 21 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi.

CEP TELEFON SİNYALİNDEN BULUNDU

İddianameye göre Vedat F. kundaklama talimatını, 2 şüpheli Metin A. ve Önder A. isimli kişilere verdi. Kundaklama girişimini gerçekleştirdiği iddia edilen isimlerden Önder A.'nın cep telefonunun, baz bilgileri incelendi. Telefonunun, olay günü ve saati kundaklama eyleminin birkaç sokak uzaklığındaki baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi. Önder A. ve Metin A.'nın olay günü öncesi ve sonrasında Vedat F.'le telefon irtibatına rastlandı.

PKK'NIN SÖZCÜSÜ SİTE HABERLEŞTİRDİ

Hazırlanan iddianameye göre 2 aracın molotof kokteyliyle kundaklanması, PKK'nın propagandasını yapan "nuceciwan34.com" isimli haber sitesinde 28 Ekim 2019 tarihinde haberleştirildi. Araçların kundaklanmasına ait fotoğrafların da yer aldığı haberde, "İntikam Birimi işgale karşı İstanbul'da iki aracı ateşe verdi" başlığı kullanıldı. Şüphelilerin cep telefonları ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK ile ilgili çok sayıda dijital materyale rastlandı.